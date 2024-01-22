降息將展開 瀚亞看好投資級債

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挑選投資等級債基金四大關鍵撇步

美國聯準會（Fed）降息序幕即將拉開，外資喊多債券資產，去年12月全球經理人調查結果顯示，債券配置淨加碼創2014年來最高，有45％看好未來一年表現居冠，尤其是投資等級債，建議投資人可開始加碼布局，迎接降息資金行情。

投資專家表示，國人去年掀起投等債ETF狂熱，但主動型基金報酬其實更好，且幾乎都有月配息級別，其中數檔商品年化配息率更優於ETF，投資更有感；建議入手投等債基金留意配息機制、績效、級別及投資組合成份四大撇步。

瀚亞投資指出，通常升息週期結束後，投等債行情開始啟動，當前投等債具三大特色，包括防禦力、存續期優勢、評價誘人，近期資金動能強勁。

美國貨幣市場基金規模經歷疫情與鷹派升息過後，規模自約2.5兆美元升至逾5.9兆美元新高水位；一旦啟動降息，利準水準下滑將迫使資金從貨幣市場移出，轉至收益較高且具防禦力的投等債。

瀚亞認為，目前是買進投資級債基金的好時機，當前投等債的殖利率約5％，且百元報價位在低於95美元的便宜價位，對投資人而言是兼具較高息收與賺價差的工具。

銀行主管強調，市面上主動型投等債基金數檔中，瀚亞投資優質公司債基金詢問度熱絡。該檔基金符合包括投組平均到期殖利率為5.5％、高平均信評A-、存續期間6.5年，投資幣別也相當多元。

對於偏愛配息收益的投資人，可選擇月配息、穩定月配級別。若進一步細看官網揭露瀚亞投資優質公司債美元後收穩定月配級別的配息紀錄，近半年的配息年化殖利率都有8％左右，為少數同類型商品中配息較高。

投資專家指出，除關注配息率外，更要綜合考量基金短中長期績效，該檔基金績效也相當亮眼。統計至17日止，瀚亞投資優質公司債短中長期績效均勝過基準指數，入手這檔基金可望債息與資本利得雙收。