海外基金嗨 印度、生技最亮眼

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近期雖然全球主要股市高檔震盪，但觀察海外基金統計，至1月16日新台幣計價海外基金，共20檔淨值創新高，3萬4,186位受益人投資都賺錢，整體來看以印度、生技基金表現相對亮眼。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度今年來已再次創新高，也是為目前極少數長期可持續創新高的市場，5月將舉行總理大選，距離現在約還有三個月，觀察1989年開始以來七次大選，選前三個月到大選當月平均漲幅高達11.4％，選後一個月、三個月也都有11％以上漲幅。

若以印度中小指數來看，選前也都是上漲，選後一個月更高達21.2％，顯示選舉行情的確是帶動股市向上重要驅動力，印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具有投資優勢，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。

元大印度基金研究團隊表示，近日印度股市創下新高，原因來自科技業財報與展望優於預期，帶動股市動能。觀察全球經濟影響，目前美國利率維持在高位時間長於預期利空已反應，統計印度總統大選前六個月上漲機率高達近9成，加上美、印貿易關係改善將有利印度股市2024年表現機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，印度製造、人口紅利、高經濟成長率、通膨放緩，可望迎來黃金成長十年，已成為外資新熱點。目前人口數達14億超越大陸，加上人口平均年齡較年輕，經濟不斷持續成長，龐大的人口紅利帶動強勁的需求，使近二個財政年度經濟成長率（GDP）初值來到7％，位居全球五大經濟體之冠。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅強調，隨著宏觀經濟環境趨於穩定，對今年生技產業的前景也變得更加樂觀，包括高齡化趨勢強化對醫藥需求、定價能力、併購升溫、創新及人工智慧。

其中AI正在實現更快且更合理的藥物發現和開發，雖仍處於早期階段，但相信有潛力識別以前被認為「無藥可治（undruggable）」的新領域。