行情熱 資金卡位半導體ETF

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台股選後連日大跌，投信法人表示，台股型態未偏空，中長線趨勢仍看多，搭配CES展各式新品亮相，各家廠商對AI熱潮持續升溫，帶動電子股基本面回溫，尤其是18日權王台積電法說將召開，成為未來台股行情甚至半導體投資風向球，吸引上周不少市場資金搶先卡位半導體ETF，等待台積法說行情升溫，帶動ETF股價回升。

新光投信指出，美國CES展開跑，全球AI熱潮持續升溫，激勵AI晶片龍頭輝達、微軟續飆新天價；國內代表股王的矽智財大廠世芯-KY，股價也刷史上最高，代表2024年AI半導體趨勢強，將帶領美國科技股價今年占上風機率大，預料大型科技股將有大多頭行情，有利於台灣半導體供應鏈營收跟著成長，建議投資人年初可以布局半導體ETF參與除息，同時掌握半導體進入復甦周期，以00904這檔台股半導體市值型ETF為例，將於1月19日進行除息，1月18日為除息前最後買進日。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，2024年終端電子產品庫存調整結束，需求端動能正逐步復甦，預期全球晶圓代工產業將會呈現成長態勢，有望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢。受惠於AI與終端需求回溫，半導體產業可望迎來新一輪成長週期，預期半導體、AI及科技股等仍為市場主要動能，將持續扮演未來台股攻堅角色，建議可擇優布局相關ETF，仍值得投資人長線投資、分批承接。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志強調，據先前美國半導體產業協會的預估，今年全球半導體銷售額可望迎來強勁反彈，預估金額將年增13.1％至5,884億美元，台灣不僅在全球半導體供應鏈中扮演舉足輕重角色，也還是AI大趨勢之下的最大受惠者之一。