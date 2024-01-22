日股重返榮耀 多頭列車奔馳

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日股正重返榮耀，2024年日股多頭兇猛，日經指數甚至創下34年前高峰，三大國銀最新投資展望報告出爐，國銀認為，日本實質薪資下滑與日本貨幣政策持續寬鬆預期，成為這波推升日股創新高的兩大主因，針對後市，國銀認為日股基本面走穩、財政政策有利半導體產業，加上半導體市場復甦，看日股長線正向樂觀。

國泰世華銀行表示，驅動日股創新高，主要就是來自日本實質薪資下滑使日圓走貶，加上市場對聯準會（Fed）降息預期有所收斂，美元回升，使日圓回吐前波漲幅，帶動近期日本出口、半導體相關類股勁揚。

日股基本面隨日本總經結構改善，通膨穩定保持2％以上、民間消費動能復甦、企業投資活動增加，使日本經濟環境改善，企業獲利持續升高，加上全球供應鏈移轉之下，日本半導體地位日漸提升，種種利多因素下，預計日本股市基本面將保持穩健，有助於推升日股漲勢。

中信銀行指出，日本12月CPI年增率自11月的2.8％回落至2.6％，扣除生鮮食品的CPI年增2.3％，也低於11月的2.5％，符合市場預期通膨將放緩，但是會維持在2％以上的趨勢。通膨回落，市場對日本央行結束負利率的預測時點延後，日本央行仍將維持寬鬆的預期，將持續壓抑日圓走低，激勵日股漲勢強勁，尤其同在亞洲的大陸股市因經濟隱憂，使市場對大陸股市信心相對不足下，日股吸引市場資金的目光。

台新銀行認為，日本政府將提供為期十年稅務優惠，以促進電動車、半導體等五大領域產業生產，預計給予生產減稅優惠，企業每年所得稅減免，半導體最高可減稅20％，包含電動車及蓄電池在內的其他產業，最高減稅幅度可達40％。

台新銀行表示，日本半導體設備及原物料產業具全球領先地位，政策拉攏全球半導體大廠至日本設廠，後續有望擴大半導體供應鏈需求。

隨半導體市況有望於2024年復甦，AI晶片需求亦將於2024年浮現，可望支持日股長線走升，且隨著財政政策及基本面改善，吸引外資資金回流，半導體產業獲政策激勵下，可帶動日股長線偏升格局。