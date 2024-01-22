弱勢日圓料反轉 日股短線慎防拉回

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日股漲勢兇，雖然三大國銀長期皆看好日股的發展，但提醒後續要留意貨幣政策變動，尤其第二季日本央行貨幣政策可能邁向正常化，加上美國聯準會（Fed）可能在下半年降息，美日利差縮小，弱勢日圓可能出現轉折，將對日股產生壓力，短線須慎防拉回風險。

中信銀行指出，因日本企業獲利強勁，政府政策支持企業加薪，企業難以拒絕工會春鬥加薪要求，2024年第一季將有更多日本企業釋出調薪，對日本脫離負利率預期升溫，加上美國降息預期，美日利差有望收斂，代表弱日圓的轉折將到來，有意持有日圓的投資人，近期可逢低布局日圓，而日圓走強將對日股帶來壓力。

台新銀行表示，12月初日本央行副總裁談話提及，若通膨目標實現，將結束負利率政策；日本央行總裁也認為2024年貨幣政策決策將具挑戰性，市場對日貨幣政策正常化預期，將使殖利率及日圓走升，出口及成長類股或修正，短線日股可能隨市場對日本央行貨幣政策的預期產生波動，指數出現拉回。

國泰世華銀提醒，後續需留意Fed貨幣政策大方向漸轉寬鬆、日本央行有望終結負利率政策，將引導日圓匯價走升，恐影響出口企業獲利表現，限縮日股漲升動能。

僅管不看淡今年日股的表現機會，中信銀強調，隨著日經225指數短線急拉後技術指標已經來到相對高檔，短線仍須要慎防拉回的風險，建議以中長線的角度布局，第二季須慎防日央貨幣政策可能邁向正常化、結束殖利率曲線控制（YCC）及負利率政策，可能造成日股短線波動加大。

日本將於22日至23日召開利率會議，中信銀分析，通膨數據加上能登半島地震的發生，日本央行將評估潛在影響，市場認為利率會議仍將維持寬鬆政策不變，日本央行對政策前景的暗示，及公布的最新經濟及通膨預測，將是觀察重點。