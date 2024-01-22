遇到戰爭 產險健康險才理賠

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從2022年元月的俄烏戰、2023年的以巴衝突，到去年底至今，全球各地都不平靜，地緣風險明顯增高，產險業者表示，除了少數保單之外，民眾投保的產險保單通常都是將戰爭列入除外條款。

產險業者指出，這些少數保單是健康險的醫療保障，在主管機關公布的示範條款中並沒有將戰爭除外，因此，產險健康險是可以理賠的。以實支實付型醫療險為例，保險公司即依實際住院的開支，理賠給付， 因此被保險人不論在那兒受傷住院均有保障，但必須辦理住院治療才會理賠。雖然健康險醫療保障並未將戰爭列入不保，不過並不是所有醫療險都有賠，因此，各產險醫療險是否理賠仍以保單條款為主。

但旅行綜合險及旅行平安險的意外醫療保障，示範條款則是將戰爭列入不保事項，所以若民眾至海外旅遊遇到戰爭，意外身故、失能及醫療都是無法理賠的。

產險保單中還有並未將戰爭除外險種是應收帳款保單及信用險，對於應收帳款保單的風險的評估，產險公司並不是看是否有戰爭。安聯貿易說明，主要評估三大面向，市場風險、產業風險及個別公司的信用風險，對這些風險的監控是持續性的，由於並沒有實際的數字顯示區域緊張造成信用風險的大幅提升；但全球主要市場倒閉的公司家數正在增加，目前只是會提醒企業在進行交易時需要更注意倒帳的風險。

雖然海上運輸保險條款也是將戰爭列入除外責任中，產險業者強調，海上運輸險中要保人可以加保戰爭事故，一般產險公司承保後即會將這風險轉再保公司，若是再保公司不承保時，產險公司也不會讓要保人加保戰爭事故。