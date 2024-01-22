資安概念基金 題材誘人

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近日國內科技大廠不平靜，駭客入侵勒索事件頻傳，16日鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）遭駭客入侵，而且有別於過往駭客的低調行事，這是國內第一次有駭客挾持網站、公開威脅，駭客聲稱若不支付贖金，將公布機密資料，隔日PCB電子機械業恩德（1528）也遭遇網路攻擊，讓網路資安議題再度浮上檯面。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，為了應對駭客全天候的攻擊，各國政府與企業都會投入更高的預算，用於建構網路資安基礎設施，以保障企業、員工與客戶的隱私。不過，企業雖意識到資安風險，但卻未做好充分準備，接下來，保持敏捷並提升資安韌性，將是企業關注焦點。

根據全球數據公司Statista的預估，全球網路資安市場規模將從2023年的2,500億美元成長至2030年的6,570億美元，年複合成長率超過14％，顯見網路資安產業成長潛力龐大！蘇皓毅提醒，在數位轉型加速的時代下，網路安全的重要性日益凸顯，投資人在關注科技基金時，不妨將目光移到著重資安的主題式基金，也將是AI時代下的受惠產業。

中租基金平台整理台灣核備基金當中，強調布局網路資安趨勢的基金共有三檔，包含「安聯網路資安趨勢基金」有九成以上投資於美國，以資訊科技類股為主；「百達－保安基金」八成五以上布局美國、少部分配置於歐洲、新興市場，產業聚焦資訊安全、保安服務、保安設施等；「法盛智慧安保基金」布局以美國為主的成熟國家，除了35％配置於數位安全外，另外六成布局在實體安全領域，涵蓋物聯網、消費、飲食、運輸、居住、工作等多元產業標的。投資人若想參與資安議題相關基金的趨勢商機，可搭配中租基金平台2024洞燭先基活動優惠，不論單筆、定期（不）定額皆享「0手續費」的超值申購優惠。