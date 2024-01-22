新光銀龍迎百福發財水 限量贈送

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「金龍年開運，喜迎百福」！新光金控子公司新光銀行為讓客戶在新的一年，增添喜氣及財氣，除了在農曆年前提供臨櫃辦理業務的客戶可索取春聯及紅包袋，更在農曆年節前，將限量的「龍迎百福」發財水放置在分行的金庫裡，於春節期間飽吸財氣後，客戶在農曆過年後第一個開工營業2月15日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取龍年「龍迎百福」發財水1瓶，數量有限送完為止。

新光銀行龍年「發財水」包裝，以「龍迎百福」祝賀字搭配紅色及金色為瓶身底色設計，加上元寶代表的財富象徵，希望在新的一年能帶給客戶與民眾滿滿的福氣外，也帶來財運及平安。

新光金控連續19年推出生肖提燈，今年以生肖「龍」為造型，並以「龍騰鴻運」為提燈主題，以飛龍姿態及靈活羽翼象徵龍年嶄新的活動；提燈亦結合祈福開運、變化造型及環保回收素材呈現，新光銀行信用卡卡友只要於即日起至2月23日前刷卡累積每滿新臺幣5,000元，即可至全台分行兌換一只，上限三只，數量有限換完為止。

新光銀行為感謝客戶的支持與肯定，結合OU數位帳戶再推出「OU台幣高利 讓您儲乎意料」優利存款專案，即日起至6月30日止，只要從未持有新光銀行任一帳戶，新申辦OU數位帳戶，即可享有四個月最高6.08％活儲利率（加碼優惠年利率5.48％＋牌告利率0.6％），新臺幣存款金額上限7萬元，不須任務即可輕鬆享有。

此外，刷OU點點卡，還可享有指定通路最高回饋4％，讓客戶輕鬆存、拿利息，簡單刷、享回饋，掌控通膨並打造民眾的儲蓄新配方！更多活動詳情，可至新光銀行官網查詢。