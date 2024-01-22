世協電機 馬達、減速機產品線齊全

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世協電機擁有超過30年專業馬達及減速機製造銷售經驗豐富，在台灣的減速機與馬達領域，世協電機向來有極高的評價，專注本業，堅持自有品牌，100％台灣製造。世協電機產品運用廣泛多元，除了工具機與周邊零組件、自動化智慧製造產業、食品加工設備、包裝機械等，及各領域的機械產業皆有世協的馬達、減速機與行星式減速機產品。

世協電機董事長江豐洲表示，推出「諧波減速機」自行研發全新設計內部齒型，經過驗證具有與市場領導品牌相同，甚至更高的精密度與壽命；能夠廣泛運用在機器手臂，協作機器人、服務型機器人、SCARA水平多關節機器人、精密醫療設備、半導體設備、工具機等產業設備。「諧波減速機」補上產品線的最後一塊拼圖，絕對滿足自動化產業客戶所有的需求。

由工業4.0所掀起的智慧自動化浪潮，使得全球製造業大量運用自動化設備與工業機器人，結合資通訊技術與最新的AI人工智能，具體實現了智慧工廠與智慧製造。針對工業機器人當中的無人搬運車AGV與自主移動機器人AMR，世協開發出PGV系列的行星式減速機，直結馬達與驅動輪，提供減速機單體或含驅動輪的解決方案。PGV行星式減速機具備高精度、高徑向負載能力、高剛性、高響應速度等特性。

除了讓AGV與AMR能以更快的速度順暢移動，更可以提高定位精準度，達到機器人體積小、產出功率高的需求。而對於精密度要求更高的機器手臂，世協電機推出Strain Wave諧波減速機，以輕巧緊湊的齒輪箱，提供零背隙和高輸出扭矩的動力傳輸，最適用於關節式機器手臂和需要高精準定位的應用。世協電機網址：http://www.sesamemotor.com。