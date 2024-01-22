眾程科技先進磨床 整合AI與ESG優勢

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眾程科技公司推廣ESG內部盤查ISO14064-1組織的碳盤查，歷經一年公司的碳盤查宣告完成，及早因應減碳相關法規。結合工具機業興起AI熱潮，首先導入AI，並成立全球線上展覽館，展出多種新研發磨床，包括Equiptop ESG-1224TD NC磨床，把G-AI融入人工智慧，眾程科技先進平面磨床產品，使產品具備AI與ESG高科技優勢，更有競爭力，以協助客戶轉型以數位助攻，為客戶解決方案。

眾程總經理張耿彰表示，依照溫室氣體管理法規定每年盤查溫室氣體排放量。然後準備好排放量清冊跟相關資料，由第三方機構查證。眾程推廣ESG（Environment Social Governance）歷經一年公司的碳盤查宣告完成，及早因應減碳相關法規。符合ISO 14064-1標準，建立公司文件管理制度。

張耿彰強調，眾程成立全球線上展覽館，把過去40年來經驗，磨床加工技術領域累積的專業智識技能，全部融入眾程展出CNC Al節能磨床，提供非常多元化先進應用技術，對於任何研磨加工技術的疑問，可以透過眾程的Al的分身，提供精確解答，眾程科技期待與你更多的交流。

眾程公司將是未來可能是AI另一個分身，你所知道的一切，能完全按照你的方式替你完成事情，把眾程過去40年來累積客戶的應用需求及痛點，透過問與答FAQ AI生成，製造業高度依賴工程人員，特別是研磨領域高度需要應用技術，如砂輪圓周速率的應用，三軸位移速度、磨料的應用選，及機台潤滑偵測、生產報工、工件量測、自動修砂補償、元件壽命管理等都需要AI智能控制系統。

Equiptop ESG-1224TD NC磨床除了具備AI與ESG外，還有IoT.AIoT互聯網TD/ADC/NC、智慧控制器：人性設計、智能加工、大數據資料庫、遠端監控、遠端資訊連結、自主保養維修。I/O雲端單機與多機監控、稼動率監視。（APP可連結手機、平板、電腦提供給管理者，即時監控）雲端監控與數位聯網，機台所有動作訊號均以I/O綠燈/紅燈通知，方便售服查修診斷。解決了客戶痛點、為客戶創造最大效益。