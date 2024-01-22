欣軍工業配管零組件 品質國際肯定

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台灣工業配管零組件知名領導品牌大廠「SINZ」欣軍企業公司創立40年來不斷致力於開發工具機與產業機械專用電路管線零組件，目前產品線共有方型游動拖鏈護管、可撓性軟管、接頭、電子電源接頭、尼龍管和接頭、切削油管等六大類品項，產品成功暢銷於美、日、大陸等國際市場，欣軍更深切期許，要做客戶的靠山，提供安全牢固的品質系統、創造高品質的產品，持續投資台灣、深耕布局，和台灣引以為傲的機械產業做最知心的夥伴。

在方型游動護管（蛇護管、拖鏈）方面，目前欣軍仍積極精進開發新產品，除不斷美化護管外觀的線條美感外，對於游動時的整體平整與順暢度、重量承載安全性及運動質量輕巧等設計方向更是用心琢磨，同時，持續優化管內傳輸線的排列組合，降低管內壁與管線的磨擦，達到高速游動「低噪音」的目標。而對於業者客製化設計需求，欣軍已累積相當豐富的實務經驗，尤其，面對客戶的特殊需求或新產品首件製作皆是以零缺點的挑剔態度投入開發，務使產品能達到盡善盡美，讓客戶滿意。

而SQ822開放式及SQ823封閉式系列拖鏈護管，亦針對開放式橫桿結構進行優化設計，進行「拆解、組裝」更快速。

法蘭有A型、S型、T型三款，近期欣軍將再推出SQ833封閉式系列拖鏈護管，中、重承載負荷多種內容量可供選擇，並對封閉式護蓋結構優化設計，法蘭有A型、S型兩款，可掀開方便排線，法蘭端可裝疏線板利於固定電線，護管長度亦可視需求增長或減短。

欣軍董事長陳聰洲表示，該公司所研產出的NL206U尼龍管、FLBU直接頭、FLLU彎接頭與FLSU軍規轉接頭等四大類產品，皆已榮獲美國及加拿大UL認證（認證編號E523702）。榮獲新型專利的FLBU、FLLU及FLSU等三種型式的尼龍管快插接頭，不僅防水性與簡易快拆再升級，採用UL認可尼龍PA6工程塑料製成，具有高韌性、耐磨、耐熱及耐疲勞性等特質，且擁有優良的耐油和耐化學侵蝕等特點及良好的電氣絕緣性，可搭配使用於尼龍管上。

欣軍公司將從3月27日起連續5天於南港1館1樓「台灣工具機展（TMTS）」K1328攤位發表展出全系列產品。