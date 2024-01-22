正鉑雷射 光製造技術享譽業界

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以「光製造技術」享譽業界的正鉑雷射，係專業雷射技術廠，為因應微利時代及全球環保製造新規範，推出「快速上手、簡單易懂」雷射模組關設備，包含各種金屬、非金屬、複合材質之雷射技術應用；此舉，不僅快速滿足製造工廠與SI自動化廠商雷射製程需求，更符合國際工業雷射應用製程工業機聯網趨勢。

該公司總經理陳政嚴表示，正鉑的核心技術是雷射技術的多元應用，也是國內率先啟動「雷射革新‧智造所驅」的專業雷射廠商，其雷射技術應用已跳脫一般窠臼朝跨產業使用，舉凡金屬加工、電子產業、汽車產業、運動器材、五金、食品產業、營建等產業，均可透過雷射技術進行各種製程，並且可建置在各種作業環境中，除有效幫助客戶大幅減少人力成本支出並達到品質穩定且高效提升產能。多樣量身訂做，深受客戶端喜愛。

陳政嚴接著指出，隨著國際環保製造新趨勢，於製程中均要求審視碳足跡進而達成碳中和目標，若不遂行將課以碳關稅，因此，國際大廠均開始實現「碳中和」、「淨零排放」的承諾，意即，在減塑、減碳趨勢下，若不改變就會被淘汰；遂此，正鉑開發出工業雷射打標取代傳統噴墨、蝕刻，電漿表面改質取代傳統打粗、化學溶劑等，都是絕佳的環保製程解決方案。

事實上，正鉑專業技術「迅速為您找到最佳的雷射製程效果」且做到與周邊系統友善串聯，即是要讓傳統產業製造模式轉型升級為雷射加工結合智慧製造的智慧工廠；今，導入客製雷射製程元素，相信，更加有利於國際競爭。目前，正鉑的各式雷射設備遍及近百家上市櫃公司及近千家企業客戶；其工業雷射設備包括雷射打標、雷射銲接、雷射切割、雷射清潔、大氣電漿設備等。洽詢電話：（06）5058858。