台達成大聯合研發中心 揭牌

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台達電子與成功大學（以下簡稱成大）日前成立「台達成大聯合研發中心」，由台達執行長鄭平與成大校長沈孟儒共同主持揭牌儀式，開啟雙方合作的嶄新里程碑。台達與成大的合作淵源已久，2021年加入「成大智慧半導體及永續製造學院」，2024年更整合內部資源，擴大合作規模，每年投入逾千萬元研究經費成立聯合研發中心，聚焦綠能和智動化等前瞻技術研究與應用。

台達執行長鄭平表示，成大培養的學生在專業知識上表現突出，更具備窮理致知的態度，全力投入團隊合作與解決問題，是台達長期合作的重點學校。台達現職同仁的母校，以成大占比排名第一，2023年晉用的新進同仁中，成大畢業的更超過百位。為深化雙方產學合作與人才培育，在已有的合作基礎下成立「台達成大聯合研發中心」，預計每年會有數十名成大碩博士生參與技術及實驗研究，在高效電源、可再生能源及智能製造等台達積極發展的技術領域，創造產學雙贏。

成大校長沈孟儒表示，台達為全球電源管理領導廠商，持續開發創新節能產品及解決方案。成功大學1931年以社會參與為特殊使命創校，產學合作也是著力深耕的重點並屢創佳績為全台第一。目前成大校內跨領域創新研究能量豐沛，有九大學院、附設醫院與兩個新興學院，致力落實研究成果，以期有效地回應社會發展需求及挑戰。「台達成大聯合研發中心」的成立，可藉由深入的產學交流與激盪，攀升至更多國際論文、專利及獎項的高峰，為綠色能源和智動化領域帶來卓越貢獻。

台達與成大除了設立「李國鼎科技與人文講座」長期獎助優秀成大學者，2018年成立「成大台達先進技術研究中心」，承續往年奠定之基礎密切合作，雙方將串聯教育與產業端，在綠能方面，中心致力於發展相關技術研究，著眼於第三代半導體之高頻高功率電源轉換器，以及可再生能源的技術發展。