ESG成趨勢 順琿環保設備需求大增

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肇因地球溫室效應擴大，近年全球各地受極端氣候影響下颱風、暴雨、地震等天災不斷發生，促使各國戮力朝2050淨零碳排目標邁進，此舉亦帶動ESG、環保、綠能等面向之材料、設備需求大幅增長。

創立迄今已30多年的順琿機械製造的環保設備亦隨著趨勢增溫，其主力設備「帶濾式污泥脫水機」適用行業廣，涵蓋科技、電子、染整、食品等，其中應用於食品工業的製程過濾脫水，包括麵粉、製糖、飲料及其它相關工業之固、液分離皆能過濾脫水處理，並涵蓋工業廢水之污泥過濾脫水，適用行業如造紙、電鍍、陶瓷、玻璃、鋼鐵、皮革、化學、油漆。

順琿機械指出「帶濾式污泥脫水機」的特點包括：製造的污泥脫水機機台高度可依客戶需求訂製，全機採封閉式設計，此設計可防止污水外濺，除此採用歐美進口濾帶，耐用時數長，濾帶安裝及換裝容易，並採取以多重脫水模式設計，脫水效率高且污泥餅含水率低，低轉速、順暢、無噪音、省電又不占空間，堪稱節能環保頂尖設備。

另一主力「板框式污泥壓濾機」採油壓系統操作，壓力集中效率高、動作簡單、使用方便，無須再設置加藥系統，操作時也無須清洗濾布處理費用低，不同種類之污泥經加壓脫水後污泥餅舍水率低（僅40％～75％）泥餅脫落容易，且泥餅可配合輸送機傳送節省人力、安全方便，板框採橡膠製濾板密閉性良好耐高壓不變形，也可依照客戶需要接受客製化訂製。

隨ESG潮流帶動下，能客製化「帶濾式單、雙濾布污泥脫水機」及「板框式污泥壓濾機」的順琿機械，製造的設備機台不僅堅固耐用且易操作、易保養並兼具多項獨特、創新功能，廣受國內外相關產業界指名採購。參閱網址https://www.shunhuei.com.tw/ 。