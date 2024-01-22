勤堃機械手臂 助打造智慧工廠

創立於1979年的勤堃機械，自創EVERMORE品牌，2008年成立EverRobot自動化及機械手臂部門，從事工業機器人製造、系統整合及自動化產線規劃設計，獲得國內外客戶高度肯定。目前透過自主研發及國內外技術合作，提供一系列的工業機器人產品，從6公斤到180公斤可供客戶選擇。另外，提供自動化末端手指夾爪及零件夾具的設計及生產製造，可針對不同產業及加工需求，從半成品的進料到完成品的出料，提供一條龍的整線規劃及Turn-key服務方案，並進一步把數據計算、通訊、感測控制、機聯網、製程及設備整合起來，打造全方位的智慧工廠。

勤堃自2008年投入工業機器人製造與自動化產線規劃設計已15年，不僅累積相當豐富的經驗，而且對各種產業都有十分深入的瞭解。總經理廖河誠表示，為了讓產業界更快速投入自動化工廠，勤堃已經開發出一套完整的智能化系統，運用模組化的概念，將生產線各種可能的需求建構在主程式底下，可根據不同產品不同加工模式，讓工業機器人快速定位，使用者只需改變夾爪、料盤或夾治具，機器人可自動尋找中心點執行上下料，自動化產線也能立即上線生產。

這幾年少量多樣的加工模式已成為常態，廖河誠表示，這套智能化系統能滿足企業彈性生產的需求，節省許多機器人定位時間，提升生產效率，而且加入更多智慧元素，可結合ERP等企業管理系統，透過QRcode不僅可為產品建立生產履歷，並可收集更多數據與分析，提升企業營運效能。

為配合政府所推動的智慧機械，勤堃機械也結合虛實化系統把數據計算、通訊、感測控制、機聯網、製程及設備整合起來，建構完整的智慧工廠。並進一步把自製的機器人和機械設備變得更智慧化、更安全可靠、產出更多效益，協助台灣3K產業、手工具產業、生技醫療業、鞋業、腳踏車業、工具機、汽車產業，導入智慧自動化系統整合。期望加速提升國內各產業競爭力，解決缺工問題。