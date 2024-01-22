義騰雷射切割專用空壓機能效優異

壓縮空氣應用範圍極廣，乃重要且不可或缺的動力來源，但同時也是高耗能的設備。這幾年光纖雷射技術愈來愈成熟，雷射切割機已不僅僅是專業鈑金廠使用，很多企業都建置雷射加工設備。為了協助產業節省電力支出，義騰公司這幾年不斷尋求讓空壓機更節能的方法，而這努力也已顯現成果，最新產品兩級壓縮永磁變頻空壓機不僅通過工研院檢測，達到超優能效外，同時也在去年發表最新的雷射切割專用空壓機，同樣也有優異的節能效果，所以甫一推出便獲多家雷射鈑金廠採用。

光纖雷射切割在國內應用已相當普遍，義騰在去年推出雷射切割專用空壓機，協助產業升級。義騰負責人楊承翔表示，雷射切割機的運作系統需要純淨且乾燥的壓縮空氣，義騰整合了德國進口主機、高效電機、高效精密過濾器、大容量儲氣罐、冷乾機，推出一體式集成空壓機，為客戶提供更適合雷射切割使用的壓縮空氣解決方案，協助客戶將雷射切割設備維持在最佳狀態，讓切割更流暢、切面更平整，大幅提升機械性能。

義騰這幾年持續協助企業節能減碳，最新推出的「永磁變頻空壓機 」，通過工研院一級能效測試，能節省電力支出達35％，可以有效降 低生產成本，提升企業競爭力。

楊承翔表示，義騰「永磁變頻空壓機」採永磁變頻馬達，其馬達轉 子採高等級稀土原料所製成永久磁鋼，再搭配專用智慧控制系統，運轉時能自動偵測設備用氣需求，將輸出功率於25％～100％間調節， 減少運轉時的多餘能耗，出風量更高、更穩定，通過工研院一級能效測試，能源效率更達到IE4等級，可節省電力支出35％以上。洽詢電話：（04）828-3492，網址：https://www.vari-aircompressor.com/。