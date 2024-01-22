元駿國際 LV刀具暢銷

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元駿國際專業設計製造精密鎢鋼銑刀，及各式鎢鋼切削刀具，設計製造並引進德國、澳洲以及日本世界知名CNC磨床設備，以Makino牧野精機等高精密機種，並自日本、德國進口高品質的鎢鋼圓棒，提升刀具品質穩定性。設立塗層部門並配備三台鍍膜機，導入ISO 9001品質管理系統，以全方位方式提升全員品質管理和改善能力。於2020年獲頒第28屆台灣精品獎。

元駿國際總經理吳榮燦表示，深切了解唯有提供客戶精密高效的產品，提升客戶產能及減少成本，才能贏取客戶的信賴並且建立長久的合作。歷經多年來的辛勤耕耘，已成為台灣最大的銑刀製造商之一，並且累積了豐富的製造技術與行銷經驗。

LV刀具被廣泛應用於模具製造、汽車工業、航太製造業、電子、各式機械零組件等各大領域，客戶群遍布中國、日本、馬來西亞、泰國、中東、南非、匈牙利、土耳其、俄羅斯等40餘國。

2020年推動數位智能工廠，進行整廠規劃，購置高精密工具機以及精密量具，如MAKINO SEIKI（日本–牧野精機）的全自動化CNC磨床來研磨刀具，同步執行ERP系統，促進資訊匯流。2021-2023年積極參與中區科技大學產學合作，藉由業界學術經驗技術互換交流，促進產學合作經驗。

2022年進行E化再造管理，及海外市場布局，LV刀具被廣泛應用於模具製造、汽車工業、航太製造業、電子、各式機械零組件等各大領域，客戶群遍布中國、日本、馬來西亞、泰國、中東、南非、匈牙利、土耳其、俄羅斯等40餘國。2023年至2025年規劃執行全方位管理系統，以既有ISO 9001品質管理系統為基礎，逐步推動ISO 14001環境管理系統、ISO 45000職業安全衛生管理系統、ISO 26000社會管理系統、碳足跡以及溫室氣體盤查，以實踐中小企業社會責任為使命。元駿國際網址：http://www.lv-tool.com.tw。