速克立直流無刷馬達 節能利器

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專精直流無刷馬達及其應用產品的速克立公司，自成立以來已有多項產品外銷歐、美、中國等國際市場，產品線齊全品質優異，獲得客戶高度肯定，是名副其實的直流無刷馬達專家。速克立除了原本在汽車零配件市場的佈局外，近年也已成功跨足高科技電子設備散熱系統、大型空調、電動車、風力發電、太陽能系統與船舶等市場，展現其優異的省電效益及環保特性，是各產業節能減碳的利器。

直流無刷馬達是速克立公司最強勢的主力產品，一系列直流無刷馬達，規格從60x60mm到直徑170mm、馬力範圍從0.1kw到10kw、電壓範圍：高壓等級從DC100V到540V，低壓等級：從DC12V到DC72V，轉速範圍則是從300rpm到20000rpm，產品線十分齊全。

速克立直流無刷馬達採全密閉防水設計，馬達可以達到IP66的防水等級，已成功應用在小型電動車、農用電動搬運車、電動區間車、電動沙攤車。該產品採用高能量密度與高效率設計，配合適當的電池容量可展現高續航力，最重要的是具有輕薄短小、無碳粉汙染、壽命長等特點，不僅容易融入各種系統設計，而且配備自冷風扇，不用外加氣冷或水冷系統，任何天候都能保持最佳狀況。

速克立公司經理林逸昆表示，除了應用在電動車以及高科技電子設備散熱系統，速克立直流無刷馬達更打入各種建築之智能空調上，展現其風力強、可靠度佳、低噪音、壽命長等優點，不僅維修成本低，而且可整合雲端網路，透過APP系統，就能進行遠端遙控，目前已成功應用在智慧工廠生產線，與中央控制系統整合，達到工業4.0的目標。洽詢電話：（04）25614924。