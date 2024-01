新聞提要■芝加哥的灰狗巴士轉運站車站正面臨關閉風險,一旦車站停用,它將成為全美第八個沒有巴士轉運站的大城市。

精句選粹■Owner of Greyhound terminals has sold them off to raise cash; Chicago could join eight other cities without a station for passengers to wait or transfer.

美國每年約有50萬人來往芝加哥的灰狗巴士轉運站。內部有裝置空調的等候區,備有洗手間、保安人員與餐飲店,每天抵達與離開的巴士約有30個班次。

不過這個車站很快就要走入歷史了。身為該車站擁有者的對沖基金Alden Global Capital子公司已經準備關閉該車站,把它轉售以籌取資金。據了解該車站位於芝加哥發展快速的西環,占地約87,000平方英尺、預料售價超出3,000萬美元。

相對於鐵路或航空旅行,在各大城市往來的巴士交通比較不受監管機關的注意,所獲得的公共資金也較少。不過對於需要平價交通運輸或是要前往沒有航空或鐵道服務地區的乘客,巴士依然扮演相當重要的角色。

大城芝加哥也面臨關站

然而全美各地的巴士車站卻相繼關閉。迄今為止至少有八個城市已經沒有車站,當中包括費城、俄亥俄州的哥倫布和佛羅里達州的坦帕等。芝加哥則將是面臨巴士站關閉的最大城市。

受害最大的乘客被迫在街角和停車場等車,這也引發巴士營運業者與當地政府的緊張升高。灰狗總公司德國巴士運營商Flix希望市政府能協助新設施的設立,不過當地官員卻推諉說這是公司的責任。

根據2016年德保羅大學的一項研究,每年約有6,200萬人次搭乘巴士,大約是Amtrak的2倍。身為全美最大巴士營運商的灰狗巴士公司,則運送當中約三分之一的乘客。交通諮詢公司KFH Group的副總裁弗拉維爾(Fred Fravel)指出,巴士網絡服務了許多乘客,而且有許多人根本沒有其他選擇,但是州與聯邦政策制定者卻對此視而不見。

低收入族群更易受影響

這種潛在的車站關閉也凸顯全美數百萬民眾所面臨的困境,其中又有許多人屬於低收入群體。

德保羅大學研究城際巴士系統的教授斯維特曼(Joseph Schwieterman)表示,失去芝加哥樞紐「可能會對整個美國心臟地帶的巴士網絡造成混亂」。

巴士交通網絡讓乘客能夠藉由一張相對便宜價格的車票,搭乘來往城市間的巴士到達全美數千個目的地。

其中光是灰狗巴士就有2,300個停靠站,是唯一一家橫越美國東西岸的巴士運營商,其中有半數乘客需要轉車。舉例而言,這個網絡讓你可以從邁阿密到內華達州的Mesquite,後者是一個沒有商業機場或火車站的城鎮,不過你可能要在亞特蘭大、田納西州的納什維爾、聖路易斯和猶他州的聖喬治進行轉車。

不過這些巴士旅行必須在乘客能夠安全轉車的地方才能實現。

多年來這些轉車地點通常在灰狗巴士營運商擁有的車站或是公共的交通轉運中心,像是紐約的港務局車站。若是在較小的城鎮,巴士則多停靠在卡車休息站或速食餐廳外。

一旦這些車站遭到關閉,乘客在無法轉車情況下,可能被迫取消一些路線,導致民眾橫越全美各地的旅行能力受到影響。