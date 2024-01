新聞提要■大通膨時代下,美國一般規格的電視價格反而逆勢溜滑梯,不僅因為製造成本下降、低成本競爭,還包括最關鍵的隱藏版原因—販售觀眾的收視資料。

精句選粹■Today,you can snag a 32-inch TV —more than double the size of RCA television from 1973 —for under $100.

1973年3月,紐約時報刊登一則消息,美國無線電公司(RCA)宣傳其「新型低價彩色電視」,當時一台15吋電視要價379.95美元,相當於今日約2,694美元。如今,人們可以不到100美元的價格買到一台32吋電視,且螢幕尺寸可是當年2倍大。

在Best Buy和Target等實體店,以及Amazon等電商中,一些55吋電視的總價不到250美元,價格競爭激烈。在食品雜貨齊漲的情況下,客廳裡的電視不但沒漲價,甚至愈來愈便宜,這可不是因為製造商的一片好心。

螢幕尺寸 愈變愈大

電視價格下滑的因素有很多,包含製造成本下降。市調公司Circana的顧問格農(Paul Gagnon)指出,靠著「母玻璃基板」的發展,螢幕已經從個別製造,逐步轉變為以大型母玻璃裂片而成,格農說明,「這就是電視變得愈來愈大,價格並沒有上漲的原因。」

另外近幾年來,新公司以相對更低的成本進入美國市場,導致價格戰更激烈。最近愈來愈受歡迎的兩家公司都來自中國,分別為2014年進駐的TCL,以及2015年進駐的海信(Hisense),且這兩家在全球市占率皆持續成長。

據觀察,現在TCL在美國大型商店隨處可見,就像數十年前的摩托羅拉(Motorola)或RCA一樣無處不在。格農表示,「隨著時間的推移,競爭的結果是利潤率下降。」

另一方面,電視在過去十年轉變的不只是載體本身,內容產業更是發生極大變化,愈來愈多人不再依賴傳統的有線電視提供收視選擇。人們轉而從百花齊放的串流媒體中,選擇自己有興趣的類型來收看,例如Netflix、HBO Max和Disney+。

如今,能夠輕鬆使用和存取串流內容的連網電視,成為家家戶戶標配,其被稱為「智慧電視」。根據尼爾森年度行銷報告,2022年時美國人觀看串流內容的時間,已經超過1,900萬年。

然而,電子隱私資訊中心的消費者隱私倡議兼法律顧問喬漢根(Sara Geoghegan)指出,「當我們看電視時,電視也在看著我們,智慧電視收集大量資訊。」

內容產業播出方式大變革

如同串流服務顛覆有線電視的市場一樣,智慧電視也扭轉了電視製造商的營運方式,如今,大多數電視製造商兼任資料仲介,透過收集連網客戶的收看資訊轉化為新型獲利方式。

蒐集更多數據可能促成電視製造商降價的原因之一。格農說明,電視製造商無論是使用自己專有的智慧電視作業系統,或與Roku或Amazon Fire TV等第三方串流媒體公司合作,只要愈多設備占據消費者的生活比重,製造商就能獲得更多廣告或訂閱註冊的行銷機會。

然而並不是每個人都接受這項全新的商業模式。「我們的個人資訊貨幣化是我們應該關注的問題。」喬漢根認為,新平板顯示器售價僅70美元的主要理由之一,竟是被當作情資蒐集工具使用,許多人在得知後可能會感到不舒服。

每個電視製造商通常不公開其蒐集的數據量,喬漢根指出,一旦客戶設定了他們的智慧電視,觀看習慣、位置以及可能更多的個人資料就會被收集和共享,除非該客戶調整設備的安全設定。

「當你觀看電視時,我認為你不會想到這些發生在你家裡的私密事情會被用來以這種方式來分析你,並向你推銷東西。」喬漢根如是說。