計程車成義國景氣指標

新聞提要■義大利大城鬧計程車荒,歸咎於既得利益者自我保護,拒絕開放市場競爭,成了經濟長期停滯的縮影。

精句選粹■The long wait for taxis in Milan and Rome is more than just a nuisance. Many Italians view the problem as an embarrassing example of the country's failure to shake up its sclerotic economy.

雨天要在金融和時尚重鎮米蘭坐上計程車得耐心等候,遇到商展或時裝周想搭車更是難如登天,問題出在需求激增但是計程車數量不變,這也成了義大利經濟停滯不前的指標。

就算是大晴天,義大利機場與火車站到處可見帶著行李的觀光客,大排長龍等計程車。

馬里安尼(Marco Mariani)夫婦到米蘭度假購物,苦等不到計程車回飯店。馬里安尼說:「等不到車真是離譜,但我們無可奈何。」

數量不變 缺乏競爭

義大利計程車司機運用遊說施壓,限制計程車營業執照數量,優步(Uber)這類共享車業者也被法令綁手綁腳。各大城的市長若想放寬限制,就會遭到計程車駕駛罷工或癱瘓全城反抗。

在米蘭及羅馬要花很長時間才等得到計程車,不只是惱人的麻煩事,許多義大利人更將此視為國家經濟陷入泥淖的例證。義國經濟在過去30年有如一灘死水不見成長。

這個歐元區第三大經濟體成長停滯的主因,在於既得利益團體勢力太大,成了義大利提升競爭力、強化創新及擴大生產力的阻礙。

米蘭博科尼大學(Bocconi University)經濟學家葛瑞(Gabriele Grea)表示:「計程車業反映義大利經濟停擺的徵兆。」

世界銀行指出,義大利國內生產毛額(GDP)比2007年也就是全球金融危機前縮減1.5%。義國從2020年COVID-19疫情的衰退谷底迅速復甦,還以為看到這個國家脫離經濟長期萎靡的曙光。

前歐洲央行總裁德拉吉(Mario Draghi),2021~22年擔任義大利總理期間試圖推一連串整頓措施,被經濟學家和商界人士寄望重振義國經濟。

不過德拉吉領導的聯合政府鬧內鬨,他很多改革工作來不及推動就被迫辭職。俄烏戰爭帶動能源價格飆漲等因素引發高通膨,央行為抗通膨升息讓復甦受阻。義大利國家統計局指出,今明年經濟成長率預估只有0.7%。

既得利益勢力 改革不易

計程車團體成功促成立法,嚴格限制Uber等叫車平台在義大利擴張。義國Uber司機須取得許可而且開豪華車才能上路,這類服務的費用比叫一般計程車貴,讓大部分乘客卻步。

義國多處城市的計程車駕駛為保護他們既有優勢,過去20年來阻撓核發新的執照,導致計程車嚴重短缺。但計程車駕駛協會辯稱,如果開放市場,他們的生計難以維持。

博科尼大學經濟學家葛瑞指出,光靠廣發執照不能解決計程車不足的問題,「雖然那是前提,但需要更全面的策略改善義大利各大城交通。」

義大利幾十年來努力改善經濟病灶,包括讓投資人退避三舍的民事制度、規模龐大的地下經濟、沉重的國債、逃漏稅沉痾,南北懸殊的貧富差距。

相較其他西方國家,義大利成功的國際性新創企業屈指可數,很難吸引創投資金。此外世界百大大學少有義國大學上榜,義大利高中生的學科表現不及大多數其他已開發國家。