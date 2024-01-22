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新聞提要■當英國的鄧寧一家（Dunning）得知，一條高速公路將穿過自家農場時，他們看準商機，打造一座獨特的休息站，連國王查爾斯三世都曾慕名來訪。

精句選粹■Now, Tebay also has a rest area on the southbound carriageway, as well as a hotel and caravan park, and two shops that sell lamb and beef reared on the family’s farmland.

1960年代末，英國政府向鄧寧家徵收其位於坎布里亞郡的土地，以建造M6高速公路。當時30多歲的鄧寧夫婦決定競標租回該地，並打造全新型態的休息站Tebay Services。

女兒莎拉．鄧寧（Sarah Dunning）接受CNBC訪問，談到Tebay孤注一擲的草創時期：「我父親當時做了很多研究，因為一切都岌岌可危。」若創業失敗，鄧寧夫婦將無法負擔其後果。

1972年，Tebay休息站創立於M6高速公路北向車道上，除了加油站、當地手工藝品店，另有30個座位的咖啡館供應家常美食。

M6為英國最長高速公路，通往知名的湖區國家公園（Lake District National Park），不僅坐擁豐富的地貌，同時也是英格蘭本島最高的斯科費爾峰（Scafell Pike）所在地。

如今，Westmorland家族在M6的南向車道也設有休息站、飯店和貨櫃車停靠站，並有商店販售自家飼育的羊、牛肉。另外，湖區北大門雷吉德（Rheged）甚至設有聚會場所和電影院。

首個家庭經營休息站

英國多數高速公路休息站由Welcome Break或Moto等運營商經營，並設有漢堡王和咖啡連鎖店Costa等知名連鎖。然而，Tebay異軍突起，主打供應當地農產，成為英國第一個由家庭經營的高速公路休息站。

莎拉曾在羅斯柴爾德集團（Rothschild）旗下擔任獵頭，於2005年擔任Westmorland家族的執行長，鄧寧家農場則由妹妹萊恩（Jane Lane）接手管理。

2014年，Westmorland家族旗下的格洛斯特郡服務中心成立，與周邊超過130家生產商合作，並每年向當地慈善機構捐贈約50萬英鎊。

查爾斯三世也慕名親訪

先前疫情重創旅遊和飯店業，然而Westmorland家族目前營業額已勝過疫前的水準，據其最新年度報告，2022年營收高達1.27億英鎊。同年4月，當時的威爾斯親王，也就是現任國王查爾斯三世，更是在其50周年紀念親訪Tebay農產店。

如今，Westmorland家族成長為擁有約1,200名員工的事業，並贏得許多食品類獎項。「我們屬於小型食品生產商真正的平台。」莎拉認為，農業正面臨巨大的變化，再生農業擁有潛力，然而並非適合所有人。

因應英國政府新型農業津貼計畫，部分農民的補助較英國脫歐前更少。莎拉表示，「每個人都在努力想辦法應對，一方面按照自己想要的方式耕作，同時還要能獲利。」

電動車的興起成為莎拉下一個挑戰，足夠的充電站和供電為關鍵，「由於必須停得更久一點，駕駛們可能比以往更希望停在舒適的地方，我希望我們能把握現有優勢。」莎拉如是說。