新聞提要■當英國的鄧寧一家(Dunning)得知,一條高速公路將穿過自家農場時,他們看準商機,打造一座獨特的休息站,連國王查爾斯三世都曾慕名來訪。

精句選粹■Now, Tebay also has a rest area on the southbound carriageway, as well as a hotel and caravan park, and two shops that sell lamb and beef reared on the family’s farmland.

1960年代末,英國政府向鄧寧家徵收其位於坎布里亞郡的土地,以建造M6高速公路。當時30多歲的鄧寧夫婦決定競標租回該地,並打造全新型態的休息站Tebay Services。

女兒莎拉.鄧寧(Sarah Dunning)接受CNBC訪問,談到Tebay孤注一擲的草創時期:「我父親當時做了很多研究,因為一切都岌岌可危。」若創業失敗,鄧寧夫婦將無法負擔其後果。

1972年,Tebay休息站創立於M6高速公路北向車道上,除了加油站、當地手工藝品店,另有30個座位的咖啡館供應家常美食。

M6為英國最長高速公路,通往知名的湖區國家公園(Lake District National Park),不僅坐擁豐富的地貌,同時也是英格蘭本島最高的斯科費爾峰(Scafell Pike)所在地。

如今,Westmorland家族在M6的南向車道也設有休息站、飯店和貨櫃車停靠站,並有商店販售自家飼育的羊、牛肉。另外,湖區北大門雷吉德(Rheged)甚至設有聚會場所和電影院。

首個家庭經營休息站

英國多數高速公路休息站由Welcome Break或Moto等運營商經營,並設有漢堡王和咖啡連鎖店Costa等知名連鎖。然而,Tebay異軍突起,主打供應當地農產,成為英國第一個由家庭經營的高速公路休息站。

莎拉曾在羅斯柴爾德集團(Rothschild)旗下擔任獵頭,於2005年擔任Westmorland家族的執行長,鄧寧家農場則由妹妹萊恩(Jane Lane)接手管理。

2014年,Westmorland家族旗下的格洛斯特郡服務中心成立,與周邊超過130家生產商合作,並每年向當地慈善機構捐贈約50萬英鎊。

查爾斯三世也慕名親訪

先前疫情重創旅遊和飯店業,然而Westmorland家族目前營業額已勝過疫前的水準,據其最新年度報告,2022年營收高達1.27億英鎊。同年4月,當時的威爾斯親王,也就是現任國王查爾斯三世,更是在其50周年紀念親訪Tebay農產店。

如今,Westmorland家族成長為擁有約1,200名員工的事業,並贏得許多食品類獎項。「我們屬於小型食品生產商真正的平台。」莎拉認為,農業正面臨巨大的變化,再生農業擁有潛力,然而並非適合所有人。

因應英國政府新型農業津貼計畫,部分農民的補助較英國脫歐前更少。莎拉表示,「每個人都在努力想辦法應對,一方面按照自己想要的方式耕作,同時還要能獲利。」

電動車的興起成為莎拉下一個挑戰,足夠的充電站和供電為關鍵,「由於必須停得更久一點,駕駛們可能比以往更希望停在舒適的地方,我希望我們能把握現有優勢。」莎拉如是說。