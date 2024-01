新聞提要■經濟擴張強勁加上政局穩定,還有美歐去中化的潮流加持,印度股市多頭氣盛,成為投資人追逐焦點,並在國內點燃一波全民炒股熱。

精句選粹■India’s booming stock market is attracting millions of individual investors hoping to get rich quick.

印度股市近月牛氣沖天,不斷飆升新高,吸引數百萬印度散戶蜂湧投身股市,期盼自己能夠一夜致富。

印度大盤標普BSE Sensex指數在2023年氣勢如虹,暴漲近2成,在12月一再刷新歷史高點,帶動民眾一波炒股熱潮,根據資料,印度國家證券交易所(NSE)2023年1到8月開戶人數突破1,100萬,這帶動買入股票共同基金吸金量創下歷史紀錄。

最熱門的炒股方式就是認購新上市股票,因為這些股票在掛牌交易初期,股價往往一飛沖天。

總部在德里的研究公司Prime Database總經理哈爾迪亞(Pranav Haldea)表示,「這是快錢的誘惑,在我的健身房,人們早上都在看CNBC要投資哪家公司。這肯定是市場狂熱的跡象。」

IPO新股漲幅驚人

根據當地券商IIFL Securities計算,投資人在印度首度公開上市股票(IPO)下單大約1,720億美元,爭取大約53億美元的股票。如此龐大的需求不只出現在熱門新興成長型公司上市,其他業者如一家國有能源機構、一家醫院營運商以及一家小型銀行,在2023年掛牌後股價皆暴漲50%以上。

在印度北部大城密拉特(Meerut)的一家借貸公司擔任高層、27歲的考沙爾(Jitin Kaushal)說:「在一般股市,這要花很長時間才會達到這樣的漲幅。」

考沙爾最近為液化氣儲存槽製造商Inox India上市案投入約每股175美元的訂單。他已經想好了,倘若該股票在掛牌交易後股價翻倍,他會賣掉一半的股票,拿到部分資金投資下一次IPO案。

他提到,「唯有透過股票投資可以讓你賺錢,儲蓄沒辦法賺到錢。」話雖如此,由於Inox IPO案嚴重超額認購,所以考沙爾並未成功認股。Inox股價在2023年12月掛牌後一度大漲逾4成。

拜印度經濟強勁、政局穩定所賜,該國的散戶大軍紛紛出籠。根據國際貨幣基金(IMF)資料,印度2023年經濟預料擴張約6.3%,是全球成長最快的國家之一。在政治方面,總理莫迪帶領的印度人民黨(Bharatiya Janata Party)在2023年底的地方選舉獲勝,讓莫迪有望於2024年大選再度連任。

印度資訊科技顧問卡哈(Charanjiv Kalha)表示,「隨著莫迪勝選,市場將更上一層樓。」

散戶更是此波投資狂熱的主力之一。根據NSE資料,每月都進行交易的散戶人數由2020年初的300萬不斷成長,到去年9月已達1,100萬人。

51歲的卡哈指出,他投資共同基金已經超過十年,但最近開始注意到IPO,「可能是因為有太多相關的新聞報導」。

印企籌資規模 超越香港

全球IPO市場低迷之際,印度卻獨領風騷,2023年印企透過IPO或現金增資,共計售股73億美元,籌資規模超越香港、日本和英國。今年打算發行新股的企業數量,至少創十年來最高,不過大部分的交易都屬規模較小的企業,因此整體發行量也受限。根據印度共同基金協會數據,散戶在2023年11月透過定期每月投資投入共同基金20億美元,比起2020年11月多出1倍以上。

孟買股票經紀人丘利瓦拉(Alok Churiwala)說:「這給市場注入很多本地的資金。」