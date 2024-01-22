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龍年紀念品溢價狀況

新聞提要■農曆與12生肖是東方獨特文化，其中又以「龍年」最能挑起眾人情緒，相關商品在龍年前夕，價格正越炒越高。

中國12生肖裡，唯一的傳說物種龍無疑人氣最旺，不少父母化被動的「望子成龍」為主動「讓子成龍」，想方設法精算時間，希望產出龍寶寶，並相信龍年出生的小孩未來在能力與成就上會高人一等。

相關現象不僅出現在新生兒領域，在投資以及收藏品市場裡，民眾也明顯表現出對龍年的喜好，許多龍年的紀念版、收藏版商品，價格總能較其他年份炒上高價，一方面許多人就是特別偏愛龍年這個標籤，另一方面又有部分人相信龍年商品因而更有升值空間或是保值，造成龍年紀念品項價格越炒越高的情況。

在2024年初，大陸不少紀念品也迎來一波龍年行情，最直觀的就是中國人民銀行龍年限量賀歲紀念幣與紀念鈔票，在3日晚間開啟預訂後直接秒殺售罄，許多大陸網友抱怨，只看到伺服器無回應的圖示。且隨後二手電商上立刻出現諸多加價販售龍年紀念鈔幣的商品，一套價格面值人民幣（下同）200、400元的紀念幣、紀念鈔票，被哄抬至1,000元，甚至賣到近3,000元。

從產品設計上就能看出，人行對此次龍年紀念貨幣格外用心，紀念幣與鈔票發行總量1.2億枚、1億張，供給量較十多年前大幅提升。且此次更是人行時隔逾20年後，再次發行賀歲紀念鈔，讓該紀念品的投資價值又再竄升。

值得一提的是，人行在2000年首次發行龍年紀念鈔「千禧龍鈔」，2000整數加上龍年帶動面值100元的「千禧龍鈔」每張市價一度炒高到3,000元，現在也仍有每張約1,600元的價值。

龍茅炒到溢價140％

除紀念幣鈔外，市場也格外關注酒類投資，酒王貴州茅台的甲辰龍年生肖酒（龍茅）亦在白酒消費疲軟的大環境下，炒出溢價140％的高價。貴州茅台6日在其線上平台「i茅台」啟動龍茅的申購，最終吸引逾850萬人次參與。

隨後電商與社群平台上出現販售龍茅的消息，每瓶定價2,499元的龍茅，在部分平台上的價格已炒高至5,999元。此外，如五糧液等知名白酒品牌均有都推出龍年生肖酒，在市場上亦引發掃購。

雖然上市初期價格容易波動，但龍茅當前市價明顯較其他生肖來得更高。第一財經指出，茅台2014年開始推生肖酒，隨後各生肖炒作價格有很大不同，較早的羊、馬價格較高，而牛、鼠、豬、狗、雞等約在3,600～3,900元區間，上一年的兔茅價格最低僅約2,700元，與普通飛天茅台價格接近。

龍衫、龍企也掀炒風

母公司正衝刺IPO的知名機能外套品牌始祖鳥亦習慣設計生肖衝鋒衣，原價8,200元的限量龍年衝鋒衣目前已售罄，且同樣在二手市場上炒得高價，有出價高達1.2萬元。但這款龍衫的炒作價格，不及近年兔衫（約1.4萬元）。有網友評價，龍衫設計沒有龍的霸氣，且大黃色太像外送員。

最直接的公開投資市場股市同樣有過炒龍年的盛況，只是與股價反應在更早期的道理相同，這波龍企行情早在去年10～11月發生，多檔名稱有「龍」字的企業大漲甚至漲停，更帶動「鳳」字企業共同龍飛鳳舞。只是尚未等到龍年，11月中旬後龍企概念股連跌，今年來陸股亦持續不振。