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文／于國欽

大陸青年失業率停了五個月之後，日前恢復公布，去年12月青年失業率（16～24歲）降至14.9％，比6月的21.3％降低許多，然而真的改善了嗎？很難說，因為兩項統計內涵不太一樣。

兩者的差異在於新版的統計範圍排除了在校學生，也就是想兼差而找不到工作的大學生，過去算失業者，新版則不再列為失業者，當然，找到工作的學生，也不列為就業者，待其畢業後才會納入統計。

版本不同 反映不同問題

大陸去年停止發布青年失業率，被嘲笑蓋牌，日前恢復公布又遭質疑是政治數據。事實上，不同版本的青年失業率，反映不同層面的問題，這就好比消費者物價與核心物價皆可衡量通膨，前者食、衣、住、行、育、樂皆在統計之列，後者不含蔬果及能源，藉以排除氣候、戰爭干擾，以之觀察通膨的長期走勢，我們不會因為核心物價排除了波動大的項目就說它是政治數據，因此，嘲諷新版青年失業率為政治數據，未盡公允。

當然，大陸青年失業率此次改版，理應讓新版數字回溯數期，使新舊版有個聯繫，才不至於讓兩段期間資料各唱各調，2014年我們國民所得改版，從1993 SNA改為2008 SNA，GDP大增6,000億，為讓外界釋疑，主計總處就回溯七年做新舊版本對照，這對政府統計公信力，大有助益。

青年失業率的改版，衍生出一個有趣的問題，那就是不含在校學生的青年失業率，一定會比較低嗎？就理論和實務來看，未必。這就如同消費者物價與核心物價，風調雨順時消費者物價漲幅較低，然而只要颱風多來幾個，戰爭多打幾回，則核心物價會平穩許多。

我們以台灣的資料來探討兩個版本的青年失業率，孰高孰低，我國官方雖沒有公布大學生找工作的相關統計，但有公布「含在學及肄業的大學以上學歷」就業、失業，也有公布「取得大學以上學歷」的就業、失業，兩者相減即在校大學生的就業、失業人數。推論一下，在學及肄業的大學生會落在哪個年齡層？多數應該在15～24歲這個區間吧，如此運算一下，即可大概估出不含在校學生的青年失業率。

依此法所估得的2013年、2022年台灣新版青年失業率（15～24歲不含在校學生），分別是14.7％、14.1％，比原版青年失業率13.1％、12.0％來得高，這一結論與大陸恰恰相反。這說明台灣的學生有較多的打工機會，因此排除學生之後的青年失業率反而升高。由此可知，兩版的青年失業率孰高孰低，並非放諸四海皆準，國情不同，青年人偏好的差異，都會影響統計結果。

新舊版對照 提升公信力

依國際勞工組織（ILO）對勞動力的定義，只要在資料標準週找工作失敗，就是失業者，學生也好，社會人士也罷，都適用同一定義。大陸創編新版青年失業率，增加觀察面向，自然是好事，然而原版亦屬重要，最好予以保留或讓新版回溯數期以資對照，時間數列才不致出現空窗期，果能如此，其政府統計公信力當可大大提升。

小檔案■失業統計以15歲以上（或16歲以上）民間人口為調查範圍，分為勞動力及非勞動力兩類，非勞動力是指在資料標準週沒有工作意願的人，有工作意願且去找工作者都算勞動力，校園裡的學生多數是非勞動力，但如果他們去找工作了，就屬於勞動力，找到了就是就業者，沒找到就是失業者。

小檔案■大陸國家統計局1月17日說明青年失業率改版的思惟：2023年我國16～24歲城鎮人口中，在校學生占比6成多，近6,200萬人，在校學生的主要任務是學習，而非兼職工作，如果把在校學生包含在分年齡組內，會把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起，不能準確反映進入社會真正需要工作的青年人的就業、失業情況。