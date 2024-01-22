Fed貨幣政策如何走？本周2關鍵數據指引

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美國聯準會（Fed）將於下周召開利率決策會議，值此之際，市場對於3月降息的預期逐漸退燒、改押5月降息。美國將於本周迎來兩份關鍵數據，料將指引聯準會的政策走向，也會影響市場對於貨幣政策的預期。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將於一周後的30日至31日召開今年首場例會，官員於本周進入緘默期，不得公開發表言論，故市場聚焦本周將陸續公布的通膨數據。

美國將於周四公布第四季國內生產毛額（GDP），據經濟學家預估，第四季GDP季增年率初值將落在1.7％，為2022年第二季以來的最低。

商務部則將於周五公布12月個人消費支出（PCE），市場預期PCE物價指數年增率報2.6％，與前值持平，不過略低於市場於去年12月預期的2.8％，核心PCE年增率料會由11月的3.2％回落至3％，續創2021年4月以來新低。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）19日接受媒體專訪時表明，倘若聯準會持續以優於預期的速度在通膨方面繼續取進展，那麼在利率處在限制性水準時，便必須要考慮降息。

古爾斯比重申，利率政策與經濟數據息息相關，若有明確證據可證明通膨走在邁向2％目標的道路上，聯準會將會降低限制性，不過他並未針對降息時間點表態，並且指出，從現在至3月仍會有多份數據報告，市場若欲評估利率走向，應多留意經濟數據，而非聚焦決策者的觀點。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）19日受訪時則提到，市場期待降息在即的想法「為時過早」，聯準會仍須看到更多證據證明通膨朝2％目標回落，且就業市場也必須浮現降溫且停滯的跡象，降息才會是可以考慮的選項，但目前這兩者仍不足以促成她支持調整政策。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預期聯準會3月降息1碼的機率跌破50％，降至48.1％，而5月降息1碼的機率則攀升至50.9％。

花旗分析師賀倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）研判，在短期內，通膨數據將支撐聯準會偏向鴿派，但通膨依舊頑固，因此首次降息的時間點可能會推遲至六月。此外，當前有諸多因素恐會改變貨幣政策前景，諸如股市持續上漲、地緣政治緊張局勢升溫等等。