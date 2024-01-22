1／22盤前》黃仁勳炒熱台系AI股、廣達、緯創搶食生技大商機

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●台積電法說報喜，美國科技財報周本周登場，AI族群把握機會大復活，緯穎挾財報優勢，外資調高目標價直逼3字頭，緯創獲凱基投顧、麥格里調升股價預期，再加上金控旗下投顧、中信投顧分別高度看好勤誠與廣達，AI中的高價領頭羊、權值、人氣股四大金剛攜手出擊，吹響台股反攻號角。

●權值龍頭台積電19日挾法說展望優預期、ADR暴漲加持，收盤飆上626元，改寫2022年2月中以來高價，點燃台股反攻熱情，化解差點失守「萬七」大關危機，熄火一段時間的重返「萬八」關卡呼聲，正悄悄在市場心中萌芽，搭配外資選後看法正面，台股農曆年封關前就有可能拚站回18,000點關卡。

摩根士丹利、高盛、滙豐、瑞銀證券、凱基投顧等對台股高點預期，全都超越萬八，樂觀情境甚至上看史無前例的20,000點，各大研究機構都特別偏好成長動能、循環性復甦，以及高殖利率題材，族群上族鎖定半導體與AI相關。甫以法說會亮眼前景吹響台股反攻號角的晶圓代工龍頭台積電，更是所有內外資的首選。

●國內固定式風場海域即將面臨飽和，不論已進入或新進台灣市場的廠商，都有意投入深水區近80米的浮動式風場建置，供應鏈廠商如世紀風電也早布局承租台北港100公頃土地供浮式風場使用，台灣離岸風電將翻開浮動式風場新篇章。

●中美科技戰持續，為強化台灣在全球供應鏈競爭力，選後科學園區用地計劃陸續啟動。據了解，由苗縣府推動的竹南科學園區周邊特定區40公頃土地整併計畫，內政部月底將展開審議，力拚2030年交地建廠，滿足竹科廠商進駐需求，並為桃竹苗大矽谷計畫舖路。

●有利資產累積的利變保單，一向是國人熱愛的理財型商品，但2023年因不敵美債與分紅保單競爭，利變型保單「失寵」，全年僅賣出2,703億元，創2013年以來的11年新低，今年預期美國降息，大型壽險多將利變型保單視為主力商品，尤其是看好美元利變型壽險買氣可望明顯回溫。

●富豪財管業務豐收年，2023年國銀富豪財管業務累積客戶數正式突破7,000人大關，總資產管理規模（AUM）也衝破8,500億元，年暴增88％。2024年至少還有三家銀行要加入戰局，第二波核准銀行的四家正爭取續牌，銀行業者已向金管會爭取業務面鬆綁，盼在今年競爭白熱化的高資產業務中能殺出一條路。

●輝達（NVIIDA）執行長黃仁勳再度來台，外傳除了參加輝達分公司尾牙慶之外，也為第二季及下半年量產的H200及B100固樁。輝達AI晶片火力全開，再加上美超微19日股價飆漲35.94％，AI股再起新一波攻勢，台積電、廣達、川湖、奇鋐、緯創、世芯-KY及創意等概念股可望受惠。

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●全球經濟走出通膨陰霾，科技產展望也漸趨明朗。台積電18日法說會中強調，2024年全球半導體擺脫頹勢，預估將有一成的正成長表現，其中，AI、高效能運算（HPC）成長更將高於平均。市場認為，台積電以其產業地位與訂單能見度預判，等於背書生成式AI等終端應用成長趨勢延續。

●期交所於1月22日將台積電期貨（約定標的物為2,000股股票）及小型台積電期貨（約定標的物為100股股票）納入夜盤交易，滿足交易人對夜盤多元化商品需求。台積電期貨夜盤交易自下午5時15分開始收單，5時25分開始交易至次日上午5時，此交易時間與現行已經於夜盤交易的元大台灣50 ETF期貨（契約代號：NYF）相同，將原本5小時的交易時間延長為16小時35分鐘。

●和碩21日舉行2023年終團圓日，董事長童子賢、副董事長程建中及共同執行長鄭光志、鄧國彥連袂受訪，對今年營運釋出樂觀看法，包括對電動車及AI伺服器等新事業正向外，更預期下半年隨消費電子旺季及AI PC等新品推出，「將有豐碩的下半年」。

●科技業布局生技產業已成趨勢，各大科技集團爭相布局，明基佳世達透過併購、入股9家公司已建構生醫旗艦大隊，宏碁、和碩、鴻海等集團也搶卡位，在小金雞陸續IPO下，已逐步展現投資效益。

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●科技集團布局生技業蔚為風潮，單幫科技業也掀起跟風，其中又以新藥、醫材領域最受青睞，精湛、振曜、台聯電、長華分別相中豪展、台生材、達亞、望隼，而光罩、正文、碩禾瞄準昱厚、北極星、亞果生醫。

●晶圓代工行業迎來春燕，大陸研究機構群智諮詢指出，得益於先進製程強勁的恢復動能，2024年首季產能利用率預料將提升至75％～76％。該機構並預計，8吋晶圓代工價格將較上一季下調10％。

●今年為Wi-Fi 7元年，相關設備滲透率將全面拉升，台灣網通廠2024年營運可望受惠。部分台廠去年已陸續開案推出搭載Wi-Fi 7的產品，並預期今年出貨量將顯著放大，包括CPE與無線路由器單價提升。市場法人認為，包括啟碁（6285）、智易（3596）、中磊（5388）、合勤（3704）、友訊（2332）及正文（4906）等廠，今年Wi-Fi 7將對營運產生具體貢獻。

●櫻花建設（2539）2024年推案量與交屋量大爆發，第一季到第三季，地點北從桃園、南到台南，將一口氣推出9個預售新案，總銷金額高達180億元。此外，由於2023年部分建案遞延交屋，櫻花建2024年喜迎業績成長潮，共有5個幾乎完銷的新建案完工、總銷達140億元，單是台中與彰化3個建案，總銷就破百億元，

櫻花建2023年包括台中市太平區「櫻花恰恰好」、台中市西區「科博之櫻」及竹北「櫻花聚-聚學區」等3個新建案交屋入帳，營收達到70.63億元、年增12.76％。

●上周台股經歷上沖下洗三溫暖，外資在19日又大買台股，主因台積電（2330）法說會發布資本支出與營運前景優於市場預期，點燃投資人看好2024年科技業全面復甦的火花，篩選投信上周買超超過500張的個股中，13檔股價未超過百元股票皆為電子股，包括聯電（2303）、京元電子（2449）等。法人表示，台積電法說展望佳帶旺亞洲科技股，加上本周美國科技股也會陸續公告財報，預期釋放利多，投資人可關注投信主要買超題材股的後市表現。

其中篩選投信在上周買超高於500張且股價都位於百元內等低基期股，包括華邦電、旺宏、合晶、南茂、聯電、華泰、矽格、南亞科、頎邦、世界、欣銓、京元電子、景碩等13檔個股；再觀察買超最多的前五大為聯電、京元電子、頎邦、旺宏、欣銓，主要為半導體、供應鏈及封測廠，投信買超聯電1.98萬張最多，另四檔買超數量也都超過5,000張。

●護國神山救台股！台積電（2330）法說會報喜，引領外資熱錢回籠，專家分析，國際資金將有進一步回補台股的空間，但後續仍需關注美元指數、美債殖利率變化，預估待2月今年首次FOMC利率決議出爐後，降息時程才會趨於明朗，矽統（2363）、富喬（1815）等外資逆勢買超，股價尚未突破月線的「補漲潛力股」可留意。

美股先前聯袂創高，位階相對偏低的台股補漲空間大，如今展開報復性強彈，彰顯出「落後補漲」的魅力所在，法人指出，外資逆勢買超且股價仍壓在月線之下、表現落後大盤個股具補漲機會，矽統、富喬、鈺創、精英、慧洋-KY、松瑞藥、國統、十銓、正德、迎廣、全新、僑威、定穎投控、毅嘉、華擎、台苯等16檔，外資單周買超751～5,007張，為補漲潛力股。

●高頻寬記憶體（HBM）供不應求，類HBM（HBM-Like）商機也應運而生，HBM為三大原廠三星、SK海力士及美光專擅市場，市場法人點名如創意（3443）、華邦電（2344）、力成（6239）、愛普*（6531）、鈺創（5351）、志聖（2467）、至上（8112）等台系廠商，搭上HBM、HBM-Like順風車，有望成為市場新星。

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●在AI邊緣運算（Edge AI）領域的「類HBM記憶體」（HBM-Like）市場 ，2024年將處於初期成長階段，市場法人點名，擁有相關技術平台業者，如華邦電（2344）、愛普*（6531）、鈺創（5351），有機會取得成長機會。

●台北國際電玩展（TGS）將於25日開展，適逢史上最長寒假、加上農曆過年紅包效應，遊戲產業旺季可期，準備吃香喝辣。鈊象（3293）、大宇資（6111）、智冠（5478）、橘子（6180）、華義（3086）、宇峻（3546）、網龍（3083）、傳奇（4994）及昱泉（6169）等均抓緊機會力推新品。

●高科技設備易發精機（6425）去年自動化設備打進半導體廠，隨著客戶拉貨，去年12月營收跳升到2.43億元，帶動近期股價大漲。今年除了半導體設備之外，生醫設備也有新客戶加入，再加上新應用發酵，全年營收將有兩位數成長，法人預估，易發有望轉虧為盈。（中性看待）

●大選塵埃落定，國內新車市場走過2024年第一個不確定因素，車業龍頭和泰車（2207）指出，選後首周買氣明顯增溫，展間賞車人潮較選前增逾1成，新車成交狀況也同步攀升，若再加上農曆春節前車廠擴大促銷搶市，可望續推升買氣，樂觀1月營運維持高峰。

其他包括中華車（2204）、三陽工業（2206）、裕日車（2227）、汎德永業（2247）等上市車廠，對1月車市亦維持4.3萬～4.7萬輛的樂觀看法，較2023年同期不到3.48萬輛，大增23％～35％，各廠業績成長可期。

●雖然政府打房，房地產景氣緊縮，推案量減少；不過在前瞻計畫公共工程、科技廠辦及科技園區，及循環經濟、ESG工程案量的增加下，新建（2516）、皇昌（2543）、工信（5521）、崑鼎（6803）、中鼎（9933）2023年營運都有不錯的成績。2024年選後在公共工程持續釋出、科技廠辦恢復，政府及民間加碼ESG等各項工程下，營造業者預期仍可延續2023年的「好年冬」，營運維持一定的成長。

●威宏-KY（8442）樂觀2024年營運，主因是全球跨境商務旅遊持續成長，加上巴黎奧運的加持，輕奢精品包袋、行李箱及運動相關事業，可望維持成長動能。威宏說，客戶Tumi、Longchamp等加快實體店面鋪貨動能，訂單穩定挹注，2024年上半年訂單無虞。

●台積電（2330）19日（上周五）股價收626元大漲38元、漲幅6.46％，也帶動零股（盤中＋盤後）交易大爆發，零股成交股數衝高至1,106萬股，成交金額更刷68.5億元，雙雙寫下歷史新高；另統計，零股交易大爆發的個股幾乎集中在AI概念股。

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據統計，創意、聯發科及緯創19日交易也達2億～3億元，緯穎、世芯-KY、廣達、元大台灣50、技嘉、川湖等，都有1億元以上，日增幅在4成至5倍之間。

●外資19日瘋狂回補台股近808億元，惟向來與外資對作的八大官股券商再趁機逢高調節，單日賣超116億元，其中，官股鎖定台積電（2330）賣超103億元，獲利落袋，成台積電股價大漲的贏家之一。

據統計，官股券商19日賣超金額較多的個股除了台積電103億元、緯創近14億元之外，還有廣達7.67億元，技嘉、世芯-KY、欣興及日月光投控等各3億～4億元，瑞昱逾2億元。

官股券商也逢低加碼特定的個股，19日買超創意4億餘元，啟碁及長榮航各2億元，以及保瑞、微星及宏碁等，都各1億元以下。

●台股上周逆轉勝，在19日大漲2.63％之後，周漲0.96％，上市股票總市值增加5,396億元至56.08兆元。證交所統計，累計今年來共14個交易日，集中市場成交值為4.29兆元，市場日均值3,062.74億元，攀升至3,000億元之上。

●護國神山救台股！權王台積電（2330）18日法說會利多爆發，催動台股加權指數19日一舉飛越月、季線大關，半導體族群更成為買盤追捧焦點，上市、上櫃半導體類股指數分別上漲5.06％、1.16％，不僅半導體權值股扮演拉抬指數的「穩盤主將」，櫃買半導體尖兵也貢獻心力。

●新藥公司藥華藥（6446）普通股股票自1月25日起終止櫃檯買賣並轉上市掛牌，而藥華藥目前為櫃買「富櫃200指數」成份股，櫃買中心表示，「富櫃200指數」將進行成份股異動，刪除藥華藥，並新增營建股聯上（4113），成份股納入及刪除變動生效日將在1月22日。

藥華藥目前為「富櫃200指數」中第八大成份股，比重約達2.66％，本次刪除藥華藥後，將新納入聯上1檔成份股，目前在上櫃股中的市值排名為183名，2023年隨業績攻高，股價全年大漲1.59倍，今年1月5日最高價32.3元更寫下近14年新高。

●疫後日本觀光市場快速復甦，晶華、嘉泥、DoMo、敦謙國際等台資企業，在日本投資開設或經營管理的旅館2023年業績大爆發，房價與住房率齊揚，均較原定目標高出8至40個百分點，完全擺脫疫情陰霾。

●特力集團歷經2023年房市不振、買氣鈍化的低谷後，2024開年以展新店力拚業績成長，旗下特力屋、HOLA和樂家居均規劃年度展店。

●樺漢集團近年營運方針轉向發展硬體＋軟體＋雲端整合解決方案，並朝向高毛利率ESaaS平台，進行數位、AI、能源、資安、ESG等五大應用轉型。日前董事會擴大布局，決議透過子公司Kontron AG收購德國物聯網電子服務供應商KATEK約59.4％股權，並取得實質控制權；市場看好，隨客戶良好服務需求增溫及在手訂單效益發揮，樺漢2024年營運將穩健成長。

●2024年開年以來，大陸金融機構掀起一波消費貸利率「血戰潮」，從去年底的3％一路下滑，近日甚至還有城商行喊出1.1％超低利率，市場已砍到見骨。專家表示，銀行此舉一方面是因應官方降低要求，以降低民眾的消費金融成本；另一方面則是希望吸引更多客戶。

●智利豐富的鋰礦資源吸引韓國電池製造商的注意，後者考慮在當地設立電池加工廠。智利投資局（InvestChile）執行董事弗洛雷斯（Karla Flores）證實，已與多家韓國企業代表開會討論此事。

利空因子：

●2023年11月新台幣升值1.159元，升幅達3.71％，外幣存款也因此縮水。金管會統計，11月底國銀外幣存款餘額14兆373億元，較10月大減1,239億元，月減額創2023年4月來最大。統計2023年前11月外幣存款增加前三大，依序為星展（台灣）、國泰世華銀、合庫銀。

●美聯準會暴力升息以來，外幣放款動能跟著急凍。根據央行統計至2023年11月，放款餘額4,375億元、年減10.61％，已連17黑，但國銀觀察，隨Fed升息近尾聲、全球經貿復甦、外銷增加，外幣放款動能將逐步回溫，此外，也因國際景氣能見度不佳，以致國內廠商投資趨保守，外幣放款需求減少。（中性看待）

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●中國大陸部分港口刮起強風影響卸貨，造成海岬型船運力供給不足，帶動19日波羅的海海岬型船平均日租金直線飆升3,243美元、上漲21.11％，收在18,608美元高點，在傳統淡季卻噴漲運價，優於前一年同期平均日租14,905美元。

●紅海危機對全球政經影響擴大，近日多家航商、智庫示警，胡塞組織攻擊商船、黎巴嫩真主黨介入、伊朗民兵與美軍伊拉克交火，恐將演變成區域衝突。同時，船舶繞道好望角推高運價的後遺症浮現，貨主成本上升，大陸傳出部分歐洲客戶延遲出貨，通膨引發消費緊縮、加薪罷工爭議，衝擊供應鏈、需求端。

●美軍一周內對葉門叛軍「青年運動」發動五次打擊，仍無法嚇阻該組織對於紅海商船的攻擊意圖，且伊朗革命衛隊（IRGC）與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）指揮官正在葉門坐鎮，協助指揮與監督青年運動在紅海的攻擊行動。紅海局勢持續惡化，航運雪上加霜。

●日本經濟在疫情過後復甦緩慢，加上勞工短缺及通膨造成的成本高漲，企業一家接著一家破產。去年企業破產案件量增加33.3％至8,497件，不僅是八年來最高案件量，也創下泡沫經濟瓦解以來最大增幅。此外，無法自行償債的「殭屍企業」多達25.1萬家，是2011年日本大地震以來的最高數字，等於日本每六家企業就有一家無法自行償債。

●美國全國房地產經紀人協會（NAR）19日公布去年12月成屋銷售低於市場預期，全年銷售總量更創1995年來新低。專家指高房價讓首購族今年更難置產。

去年12月成屋銷售年率經季調後月跌1％至378萬戶，為2010年8月來最低，低於市場預估383萬戶。與前年同期相較銷售年跌6.2％，但中間價年漲4.4％至38萬2,600美元，創歷年來同月份最高紀錄和連漲六個月。