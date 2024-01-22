0122群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA）江季達為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED動態

(1)今年有投票權的SFFEDMaryDaly表示市場對降息的押注「為時過早」，在放鬆政策前，需要看到更多證據確認通膨可持續穩定在2%。

(2)今年沒有投票權的ChicagoFEDAustanGoolsbee表示通膨持續下降將有利於討論降息，不過FED會在每次會議上做出決定。鼓勵市場參與者關注經濟數據而非決策者的評論來評估利率路徑；從根本上說，降息與否跟經濟數據有關，如果有明確的證據通膨已在2%的路徑上，那麼就能夠降低限制程度。重申美國經濟仍處於在不引發經濟衰退的情況下實現2%通膨的「黃金道路」上。(3)AtlabtaFEDRaphaelBostic表示預測到2024年底通膨將降到2.4%左右，對改變展望以及開始降息時機的觀點持開放態度，如果我們等通膨達到2%再移除一些限制性政策，那麼實際上將會用力過猛，我們將超出目標，所以我們將不得不在某個時候對此進行調整。

2.經濟數據01/25美國GDP年化(季比)、耐久財訂單、新屋銷售、首次、連續申請失業救濟金人數01/26美國核心PCE

3.本週央行動態1/23日本央行1/25歐洲央行、挪威央行

4.美國動態

(1)AI題材再度帶領美股創歷史新高！

(2)Barrons年度圓桌會議關注WasteConnection、META、Oshkosh等公司。

(3)財報：1/23MMM，1/24NFLX、MSFT，1/25TSLA，1/26INTC，1/30GOOGL，2/2AAPL、AMZN，2/21NVDA

5.中國動態

(1)路透社引述三位未具名知情人士的消息稱中國國務院近日要求12個債務高風險地區政府對在建項目進行分類整改，總投資完成率低於50%的項目原則上應放緩進度或暫停以化解地方債務問題。這是中國政府化解地方債務危機的最新努力，儘管此舉將對經濟成長帶來潛在壓力。中國去年經濟成長達標，但未能擺脫持續影響國內需求和信心的問題，外界對更多刺激舉措仍引頸企盼。

6.似曾相似的情景再度上演！

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