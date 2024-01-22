電動車需求降溫 Panasonic第三座電池廠或推遲

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Panasonic執行長楠見雄規近日透露，該公司旗下的電池事業Panasonic Energy首要聚焦於提高生產力，將待「時機成熟」才會對第三座電池廠做出決定，意味著在電動車需求降溫的背景下，該公司恐會推遲第三座工廠的時程表。

作為特斯拉主要電池供應商，Panasonic目前於內華達設有一座超級工廠（Gigafactory），並正於堪薩斯州投資蓋其北美第二座電池廠，另於去年宣布將興建第三座電池工廠，以持續擴大其北美產能。

去年4月曾傳出Panasonic考慮在美國奧克拉荷馬州打造新電池廠，不過，該公司於12月宣布放棄在該州建廠的計畫，未來將專注於堪薩斯工廠的啟動，至於第三座工廠的設置地點，Panasonic規劃於本年度結束前對外公布。

針對新廠的地點，楠見雄規19日在接受路透社採訪時表示，只有在「時機成熟時」，才會做出決定，他強調在設立第三座電池廠之前，公司需要考慮徹底提高生產力。

他進一步表示，考慮到新廠將會帶來更高人力資源需求，生產基地是越少越好，因此他交代Panasonic Energy，應優先考慮透過現有投資提高產量，而非決定第三座工廠的選址。

由於美國電動車需求出現降溫跡象，促使通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）等汽車製造商陸續縮減生產計畫。楠見對此談到，任何企業都可能會因宏觀環境的變化，而出現時間的滯後。

他補充表示，透過改善機器維護等流程，他相信Panasonic Energy仍有提高產能的空間，期望電池事業能透過改善製造流程，以在不仰賴美國《降通膨法案》的情況下產生利潤。