白易弘｜AI浪潮再起 留意2檔題材股

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國際情勢

美國上周五公布1月密大消費者信心指數升至兩年半高點，削弱了金融市場對於Fed更早開始降息的信心。以Fed政策利率結算的期貨合約，目前反映Fed 3月降息的可能性約為47％，低於上周五稍早的55％。圍繞對人工智慧（AI）的樂觀情緒推升美國晶片股族群持續大漲，AMD、Meta創歷史新高，美股主要股價指數上周五（19日）齊揚，標普漲超1％，收在4,839.81點，打破2022年1月以來的收盤紀錄，寫下收盤歷史新高。

台股盤勢

上周經歷外資大賣超（單日782億元）與大買超（單日801億元）震盪洗禮，由回測季線到上周五（19日）大漲站回月均線，台積電（2330）法說釋佳音對今年AI發展樂觀看待，大舉提振市場多頭士氣，激勵指數站回全均線，一時之間市場氛圍由悲觀轉為樂觀。加權指數短線上漲滿足點上看前波高點17,994點。短線投資氣氛轉為樂觀，顯示農曆年封關前紅包行情有望。

本週焦點個股

廣達（2382）

廣達在此波AI浪潮中一舉成為筆電/雲端/AI伺服器龍頭，在這一波AI商機中左右逢源，堪稱2023年全球科技供應鏈最大受惠者，不但與輝達以及美系一線CSP合作緊密，AI伺服器業務蒸蒸日上，筆電業務更成為全球代工一哥，可望在2024年的AI PC換機潮中攻城掠地，而廣達的營運格局也將來到前所未見的新高度。

智原（3035）

智原在ASIC相關的先進封裝設計及AI伺服器營收逐步擴大，成為Arm Total Design的設計服務合作夥伴，展現其在Arm解決方案上的卓越設計實力以及對製造端資源的承諾。展望2024年，受惠ASIC自研晶片趨勢，智原在新案的貢獻之下，預估營收獲利將明顯成長。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。