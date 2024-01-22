試車報告》Lexus LBX精巧靈動有如休閒鞋

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【中國時報 陳大任】小型跨界休旅風潮正熾，但車長在4.2m以下的選擇不多，VW T-Cross車系是其一，Lexus日前發表全新車系LBX，則是進口豪華品牌的唯一選擇；中國時報搶先試駕，留下「精巧靈動」的深刻印象。

LBX新車發表會當天，日本豐田集團Lexus International總工程師遠藤邦彥親自來台分享，他以時尚界觀點舉例，如果旗艦MPV是一套精心剪裁的商務西裝，超跑LFA就是最高品質的賽車服，而LBX就像是在周未購物時的休閒穿著，在豐田會長豐田章男的提議下，LBX在豪華精緻的基礎上，被賦予更多的操控特性，聚焦定位為一雙「休閒運動鞋」。

發表會那天，遠藤邦彥在說明開發理念時，指了指自己穿著的Maison Margiela休閒鞋，原來這雙出自解構主義大師的品牌正是開發靈感來源之一，他說，LBX不僅擁有個性化的外觀、精緻且奢華的內裝質感，更受惠於採取更大尺碼的輪胎，以及對應的懸吊系統，提供駕駛者更佳的指向性，而後拖曳臂的設定，造就了充裕的行李廂空間。

實際試駕，LBX搭載1.5L 3缸油電複合動力系統，在電動馬達及雙極鎳氫電池模組的搭配下，可提供136PS最大馬力綜效，扭力更具12.2kgm，在起步加速上有不錯的力道，在山路間則提供精準的循跡性，不禁越開越快。這雙鞋不僅好看好穿，跑起來相當輕快。

駕駛座8向電動調整座椅附3 組記憶。圖／陳大任攝

Lexus LBX貫穿式尾燈造型相當吸睛。圖／陳大任攝