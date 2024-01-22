美股收紅 法人：留意本周美科技股財報

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美股19日全面收紅，標準普爾500指數再創歷史新高。法人分析，台股19日大漲，有利指數短線止穩，市場風險情緒改善，但後市仍須留意美利率政策及英特爾（Intel）等科技股財報相關訊息。

美股19日在科技股強漲帶動下全面收紅，道瓊工業指數終場上漲395.19點，或1.05%，收在37863.80點；標準普爾500指數上漲58.87點，或1.23%，收在4839.81點，再創歷史新高；那斯達克指數上漲255.32點，或1.7%，收在15310.97點；費城半導體指數上漲169.135點，或4.02%，收在4375.650點。

台積電18日法人說明會報佳音，股價19日跳空強漲，領軍台股週五收盤上漲453.73點，以17681.52點作收，成交值新台幣4231.73億元，助攻上週台股漲168.69點，週線漲幅0.96%。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，台股19日大漲，有利指數短線止穩，也有助季線加速上揚，帶動行情維持高檔震盪、類股輪動。

日盛投信台股投資研究團隊分析，今年半導體產品出貨有望恢復年成長，為人工智慧（AI）前景挹注信心，市場風險情緒改善，推升整體產值轉為正成長，上升循環再度開啟，各題材產業將重新開始輪流表態。

法人指出，本週美股將進入重量級科技股財報週，包括特斯拉（Tesla）、英特爾、Netflix、IBM、德儀（TI）、艾斯摩爾（ASML）等將公布財報。

此外，美國新一輪就業數據顯示勞動市場持續緊張，消費者物價指數（CPI）年增率反彈，美國聯邦準備理事會（Fed）官員表達今年第3季前不易降息的看法，預料聯準會將在30日至31日召開今年第一場政策會議，須持續留意相關政策和訊息。