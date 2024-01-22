冬季新菜 滋補料理上桌

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一年初始，講究時令食材的餐廳料理也紛紛展開新氣象，滿足「不時不食」的饕客心和胃。江浙料理餐廳「點水樓」推出最適合此時品嘗的季節菜單，從冷盤、熱菜、飯麵類、湯品、點心到甜品通通備齊，多達近30道季節推薦菜任君點用，其中更不乏滋補養生的美味新品，等著饕客來嘗鮮。

桂花糖藕製作需30小時

江浙菜中的盆頭菜，就如同西餐廳的開胃前菜，點水樓推出融入當令食材的盆頭菜新品「胡麻茼蒿捲」，高山高麗菜捲著茼蒿菜，淋上香濃胡麻醬，爽脆鮮甜低負擔；製法費工耗時的「桂花糖藕」也是常見的盆頭菜，前後製作近30個小時，冰糖蜜漬塞著糯米的蓮藕，甘甜軟糯、飄散淡雅桂花香，繁複作工及傳統好味，不能以小菜視之。

冬季是進補的時節，點水樓本季也推出補身的新品「藥膳燉鱸鰻」，以高營養價值、低膽固醇的鱸鰻做主角，嚴選屏東半海水養殖、肉質較Ｑ彈的鱸鰻，並篩選每尾得養殖3年以上、3至5公斤最好吃的大小，加入溫體黑毛豬腩排，以當歸、黨蔘、人蔘等藥膳清燉，鱸鰻肉Q、皮更Q，搭配香醇湯頭，是款美味的養生聖品。

適合溫補的季節料理，還有每到冬天就熱賣的經典上海老菜「栗子紅棗燜羊肉」，用的是無羊羶味、帶皮細嫩的紐澳小羔羊，且取其珍貴的羊腩部位，與香甜紅棗、鬆糯栗子一起燜煮直至醬香入味，羊肉軟嫩又清甜。

剝皮辣椒雞湯溫辣甘甜

喜愛上海家常菜的饕客，別錯過另道新菜「外婆紅燒肉」，將台灣溫體黑毛豬五花肉和濃油赤醬燒得恰恰好，誘人色澤之下，嘗來肥而不膩、甜而不黏、酥而不爛、濃而不鹹，讓人忍不住配飯一口接一口。若喜歡帶點辣感的暖身湯品，「剝皮辣椒長年烏雞湯」是好選擇，當季盛產的芥菜、烏骨雞、剝皮辣椒、蛤蜊、香菇及扁尖筍等熬出溫辣甘甜的湯頭，喝下去馬上感到暖活暢快。

台北喜來登大飯店牛排館「安東廳」以「冬．山海」為題設計12道季節新菜，除了經典的日本A5和牛菲力、澳洲M9老饕牛排及香氣豐厚的乾式熟成牛排，這一季更運用在地特色食材，將入冬肥美的北海道干貝、野生海虎蝦、日本海膽等海味，結合台東白玉蝸牛、宜蘭櫻桃鴨等田野之味。

台南大員皇冠假日酒店「彩豐樓」則推出主打天冷熱食的冬季限定粵式料理，分別有「宮廷胡椒豬肚雞湯」、「廣式羊肉爐」及「港式盆菜」；其中手工菜「宮廷胡椒豬肚雞湯」由乾隆皇帝賜名，軟Q豬肚搭配乳白色濃郁湯頭，溫潤暖胃。