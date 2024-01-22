《航運股》台驊投控董座：今年海運優於2023年 貨櫃輪運價漲定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】台驊投控(2636)董事長顏益財指出，今年雖然進入金龍年，但從全球經濟、通膨、新船投入數量、紅海危機甚至到兩大航商重組，今年海運可說是「硝煙四起，充滿變數」，但仍可望有「地龍翻身」；而全球市場大亂下，貨櫃輪運價漲定，整個海運表現優於2023年。

顏益財指出，今年全球有280萬TEU運力投入，創下史上最多的一年，但因為因紅海戰爭、巴拿馬運河塞港，航程會增加至少一個月，去化許多運能；而史上從來沒有同時出現兩條黃金運河同時出現運送困難，繞道好望角非洲最南端的好望角，整個航程增加數千英里，會不斷影響供需。

另外，以巴衝突讓中東局勢更為複雜，美國今年11月也有總統大選，就算青年運動被解決，還有伊朗、俄羅斯等問題，今年可謂硝煙四起。

空運方面，主要受到高庫存與消費者支出減少因素拖累營運表現，年末受惠歐美購物節電商拉貨需求攀升，帶動業績出現反彈，整體空運對於2024電商需求樂觀看待，同時看準半導體、航太供應鏈及車用電子零組件等龐大商機，台驊空運未來將積極切入相關承攬業務領域，搭配現有電商物流業務，擴大空運事業經營規模增添空運營運動能。

鐵路事業方面，隨著紅海危機的擴大，轉單效應浮現，同時中國大陸極力推廣一帶一路政策，有利台驊鐵路事業部拓展中歐、中亞及中俄運送商機，同時搭配海鐵、海江聯運業務的推展，整體營運將有望重回成長軌道。

台驊內貿物流事業群受惠中國大陸內貿物流各個領域、各個環節景氣回升，帶動2023年度營運呈現雙位數增長，為集團內表現最強的事業群；延續2023年的營運佳績，新一年度陸續與鋰礦砂、美妝快銷品及特化產品等國際大廠完成新約及續約簽署，同時也將觸角延伸至供應鏈上下游，提供報關、倉儲及加工物流配送等全方位服務確保未來營運持續增長和優化毛利率表現。