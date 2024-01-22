日韓暢玩銀白冬季 滑雪打雪仗享美食

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【中國時報 洪秀瑛】滑雪旅遊一直是冬季首選的度假行程，旅遊業者搶攻寒假、農曆春節及228檔期，豐富多樣的體驗行程包羅萬象，除了能讓旅客與家人們共創幸福的粉雪記憶，單身者在浪漫銀白世界裡，說不定還能遇到一段「冰雪奇緣」。

日、韓的滑雪場向來是台灣旅客偏愛的滑雪勝地。高豐旅行社總經理高惠文表示，航空公司在這個冬季端出很多機位，雪場飯店的供應也因訂房平台而助長個人滑雪旅遊，以滑雪旅遊（包含團體及個人）跟去年同期相比，推估成長250％；以高豐來說，滑雪團跟去年相比約成長150％，來客數是去年同期的2.5倍。

高豐在滑雪旅遊市場深耕多年，以「滑雪、泡湯、享美食」為口號，其中藏王溫泉滑雪場為首推產品。高豐近期與國立體育大學產學合作，這次甄選10名來自蘭嶼、綠島、台東10至14歲小孩，將於2月1日搭華航山形包機到日本東北最大的藏王溫泉滑雪場學習滑雪。

高惠文表示，藏王溫泉滑雪場特別之處在於從機場到雪場約1小時就能到達，當地不論春夏秋冬都有令人讚嘆不已的大自然景觀。另外，白馬栂池5日滑雪團行程，除了有如北阿爾卑斯山美景環繞的超大滑雪區，更可看到雪景覆蓋、猶如夢幻童話世界的合掌村。

近年來，大都會旅行社二代林泰宇在專門接待韓國入境台灣的旅遊圈打出名號，也是唯一被韓國掛牌上市旅行社HANA TOUR選中，一起攜手韓國旅遊團生意的人。他觀察到台、韓民眾旅遊習性各不同，台灣人出國喜歡行程安排豐富有特色、CP值高；韓國人對住宿較要求，近期他接待過較特別的是專程來台看李多慧的韓國旅行團。

林泰宇表示，韓國的滑雪場多達10多個，到韓國可以滑雪又可以住滑雪度假村，體驗滑雪樂及堆雪人、打雪仗，費用上比日本相對來得低一些，是吸引許多台灣旅客原因之一；加上能品嘗韓國美食，如烤肉、人蔘雞、鐵板雞、馬鈴薯燉豬骨、滿足豬腳，這些都是在韓國當地必吃，到東大門市場、明洞景點也能滿足想逛街購物旅客。

鳳凰旅遊總經理卞傑民則指出，喜歡在冬季滑雪的台灣旅客逐年提升，鳳凰旅遊推出的滑雪體驗行程，包括前往芝山滑雪場滑雪，讓旅人充分感受銀白世界的滑雪時光，也可在雪地裡和三五好友享受自由玩樂的感覺；行程中也到松島中央公園、米其林綠色指南推薦的「景福宮」、韓國SNS熱門打卡景點益善洞韓屋村，還有韓國新概念藝術表演塗鴉秀等，能令旅客流連忘返。