AI大爆發 緯創、緯穎攜手衝 台股早盤漲逾150點

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護國神山台積電（2330）延續上攻氣勢，台股19日開高走高，高點暫報17,842點，收復17,800點整數大關，目前暫報17,825點，上漲144點，強勢族群部分，AI指標股領攻，緯創（3231）、技嘉（2376）、緯穎（6669）等大漲逾7％，扮演吸金指標。

關注美股上周五表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲395點，或1.05％，收在37,863點；標普500指數上漲58點，或1.23％，收在 4,839點；Nasdaq指數上漲255點，或1.69％，收在15,310點；費半指數上漲169點，或4.02％，收在4,375點。

美股強勢走高，四大指數收盤全數上漲。儘管密西根大學公布1月消費者信心回升至78.8、創下30個月新高，造成FedWatch預期聯準會降息的時間點，由3月延後至5月。不過，1年通膨預期超乎預期降至2.9％、創下2020年以來新低，而且德國公布PPI年增率降至-8.6％、低於預期-8％，幫助歐、美公債殖利率衝高回落。

在4Q23財報季即將大量公布之前，經濟軟著陸的信心增強，進一步推升股市的風險偏好，Nvidia、AMD、微軟、META等科技股創新高的帶領下，美股四大指數強勢走高、收盤均上漲超過1％。

統一投顧表示，聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，帶動美債殖利率近期反彈。但NVIDIA、AMD、微軟近期創高，市場對AI樂觀情緒升溫，美股四大指數創新高，加上台積電法說會釋出利多，外資認錯回補台股大買800億元，大盤收復所有均線，化解技術面轉弱疑慮，技術及籌碼面重新翻多，農曆年前有望挑戰萬八。操作上建議可布局AI組裝、半導體、IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、先進製程設備、航運等族群。