搭遊艇看小鴨 晶英國際行館推出遊艇派對遊港行程

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高市府宣布2024年黃色小鴨重磅回歸愛河灣，晶英國際行館獨家推出「搭遊艇看小鴨」遊港行程。入住晶英國際行館或於Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買行館貴賓專屬獨家遊港行程，享受兩小時港灣風光與船上派對輕食，以獨特的角度飽覽黃色小鴨的迷人風采。「搭遊艇看小鴨」遊港行程原價每人2,500元，七天前訂購享早鴨價2,180元。

想獨有專屬遊港行程與空間的貴賓，晶英國際行館亦提供包船服務。獨家遊程外，晶英國際行館也推出春節優惠，除夕至初三入住享「會員晶賞計劃」加贈一晚累計禮遇，連續入住兩晚再享房費95折。

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，療癒溫暖的黃色小鴨預計將在春節前後席捲高雄。小鴨睽違10年重返愛河灣，市府也透露今年將會「成對出現」。黃色旋風來襲，晶英國際行館特為旅客打造搭乘遊艇、賞小鴨的獨家行程。行程包含從晶英國際行館出發至乘船處（嘉信22號遊艇碼頭）免費來回接駁，搭乘行館貴賓專屬遊艇，航程從遊艇碼頭出發，行經高雄流行音樂中心／鯨魚堤岸至棧二庫，回程經過高雄港旅運中心一路航向夢時代後再返程。

晶英國際行館表示，整趟航程共兩小時，除了可以飽覽愛河灣－高雄港無限風光，還能在行館貴賓專屬的遊艇上與兩隻黃色小鴨合影留念。航程中備有輕食、甜點與飲品，若想以獨特角度欣賞兩隻黃色小鴨的雙倍可愛，登船遊港無疑是旅客首選。晶英國際行館貴賓專屬「搭遊艇看小鴨」行程原價每人2,500元，七天前訂購可享「早鴨價2,180元」。1月27日與2月24日限定，每日限定一趟航班，下午日落時分出發，每班航位25人。遊艇船位名額有限，即日起可上官網或電洽訂房專線訂購。於想獨有專屬遊港行程與空間的貴賓，晶英國際行館亦提供包船服務。包船日期彈性，兩小時遊程費用50,000元，可配合貴賓需求安排出發時間。

高雄冬季陽光和煦溫暖，今年更有暖心小鴨加持，行館為農曆春節入住的旅客準備多項優惠。2月8日至2月14日農曆春節期間連續入住兩晚，即享房費95折優惠。不限房型入住即贈啤酒頭釀造的二十四節氣系列－春分啤酒2瓶。「極致風範 會員晶賞計劃」春節加碼，2月9日（除夕）-2月12日（初三）期間入住再加贈一晚累計夜數禮遇，累計滿五晚即可兌換電子住宿贈券乙張。入住晶英國際行館奢華舒適的空間，每房7,499起。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】