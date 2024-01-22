《國際政治》狠心犧牲人質？納坦雅胡拒絕哈瑪斯結束戰爭條件

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】哈瑪斯提出了結束這場戰爭和釋放人質的條件，其中包括以色列完全撤軍以及讓哈瑪斯持續在加薩掌權，但以色列總理納坦雅胡在周日斷然拒絕這些提議。

隨著以色列軍機重啟對加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲行動，哈瑪斯高層Sami Abu Zuhri向路透社表示，納坦雅胡拒絕結束對加薩的軍事攻勢，意味著以色列俘虜沒有機會獲釋。

納坦雅胡周日發布聲明表示，作為釋放人質的交換條件，哈瑪斯要求結束戰爭、以色列部隊從加薩撤出、釋放所有殺人犯和強姦犯，讓哈馬斯全身而退，「我已斷然拒絕哈瑪斯怪物提出的投降條款」。

依據美國、卡達和埃及去年11月底達成的一項協議，在10月7日哈瑪斯武裝份子突襲以色列期間遭綁架關押在加薩的約240名人質當中，已有100多人獲釋，以換取被拘留在以色列監獄的240名巴勒斯坦人。自此，納坦雅胡便面臨越來越大的壓力，必須設法讓其餘人質也安全獲釋。

人質和失蹤人口家庭論壇（The Hostages and Missing Persons Families Forum）發布聲明，要求納坦雅胡「明確說出我們不會拋棄在10月災難中被綁架的平民、士兵和其他人」，「我們現在必須推進釋放人質協議。如果總理決定犧牲這些人質，他應該展現出領導能力，並誠實地告訴所有以色列人他的立場」。

在巴勒斯坦建國的議題上，納坦雅胡也採取了比以往更為強硬的路線，他表示；「在以色列對約旦河西岸所有領土的全面安全掌控上，我不會妥協」。

美國總統拜登上周五表示，他與納坦雅胡談論了巴勒斯坦獨立建國的解決方案，其中可能包括設立非軍事化政府。

納坦雅胡已在上周六反駁了拜登的說法，並在周日發布聲明重申其立場，稱過去他頂住了來自國內外的壓力，將來仍將堅持「以色列對約旦以西所有領土的全面安全掌控」，「多年來我的堅持阻止了巴勒斯坦國的建立，否則巴勒斯坦建國早就對以色列構成生存威脅」。