申報營業稅 退貨別忘列當期減項

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財政部台北國稅局表示，營業人購買貨物或勞務支付之進項稅額，並依法申報扣抵銷項稅額，嗣因該筆交易發生進貨退出或折讓而收回營業稅額，營業人應於事實發生之當期進項稅額中扣減。

依加值型及非加值型營業稅法相關規定，營業人當期銷項稅額扣減進項稅額後之餘額，為當期應納或溢付稅額。營業人為供本業及附屬業務使用而購買貨物或勞務，並依法申報進項稅額後，如發生進貨退出或折讓而收回之營業稅額，係屬原申報進項稅額之減少，營業人應於事實發生之當期進項稅額扣減之，避免因進項稅額多計而短漏營業稅額。

舉例說明，甲公司於112年10月28日向乙公司購買筆記型電腦十台，並取具統一發票銷售額計新台幣420,000元、營業稅額21,000元，甲公司申報112年9-10月營業稅時，已列報該筆進項稅額。嗣於112年12月15日時，甲公司向乙公司辦理其中5臺筆記型電腦退貨，並出具銷售額210,000元、營業稅額10,500元之銷貨退回、進貨退出或折讓證明單交付乙公司，甲公司應於當期（112年11-12月）申報扣減進項稅額10,500元。

國稅局提醒，營業人已申報之進項稅額，發生進貨退出或折讓時，如因一時不察漏未申報扣減進項稅額者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，自動向所在地國稅局分局、稽徵所或服務處補報及補繳所漏稅額，得加計利息免予處罰。