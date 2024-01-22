貓茶町「鐵定平安」鐵觀音牛舌餅上市 草莓大福好運購起跑

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搶攻年節送禮與自食商機，知名茶甜點品牌「貓茶町」推出「鐵定平安」鐵觀音牛舌餅，結合草莓季上市的多款口味大福，及品牌最經典商品鐵旺酥，在南來北往返鄉人潮最多的微風台北車站櫃點限定販售，即日起至2月28日祭出吃好運還能享優惠盈隆年好運購活動。

木柵鐵觀音迷人的焙火香中帶有「桂花乳香」與獨特觀音韻的「弱果酸香」，鐵觀音純粹而厚實的滋味是許多喜歡茶品的人首選。宜蘭牛舌餅淡淡糖蜜滋味，甜而不膩，香脆好入口。二地深具代表性的好味道，在貓茶町跨地域結合，首創使用木柵鐵觀音茶研發製作，融合出具濃郁茶香、乳香、糖蜜風味，口感酥酥脆脆的鐵觀音牛舌餅。

貓茶町觀音茶牛舌餅，特別加長至7~8公分間及加寬至4~4.5公分，希望呈現出牛舌餅乾就像寬廣順暢的車道馬路一樣，祝福每一位從台北車站出發到任何地方的每一位旅人都能夠平平安安出門，快快樂樂回家。

宜蘭牛舌餅是早期嬰兒出生滿四個月，父母必遵古禮將此餅穿孔掛於嬰兒胸前宴請來訪親友，籍此保佑孩童此後聰明伶俐，自古延傳迄今。貓茶町高師傅在產品外型上的巧思及同時參考宜蘭牛舌餅的寓意，因此將產品定名為「鐵定平安」，於貓茶町微風台北車站櫃點限定販售，其它分店僅能使用預購的方式購買，不零售。

貓茶町鐵定平安鐵觀音牛舌餅，每包售價65元，因應送禮需求也推出內含6包的禮盒組，售價390元，單盒優惠360元，兩盒優惠660元。即日起於微風台北車站櫃點販售，手工製作，每日限量，售完為止，新品上市期間還推出每日限量買4送1活動，若有大量送禮需求，可於其他門市進行預購，同時也可享24包優惠價1440元。

為了讓消費者能夠一站購足吃出新年好彩頭的甜品，貓茶町也將品牌中經典不敗的鐵旺酥加入好運購的行列。貓茶町鐵旺酥，方方正正，褐金飽滿，嚴選臺灣土鳳梨入餡，加入木柵鐵觀音茶完美結合餅皮，為去除傳統鳳梨酥既定的甜膩滑嘴，內層特別加入蔓越莓果乾以及高纖核桃，入口後不僅有茶香餘韻回甘在口，還有微酸果乾與脆口核桃多層口感。檔期期間，12入鐵旺酥禮盒2盒優惠價1100元、8入鐵旺酥禮盒3盒優惠價1100元。

貓茶町今年推出4款口味的草莓大福，不同餡搭配草莓有不同的風味、口感，每一款都值得一試，每顆售價65元，檔期期間任選6入350、4入250元。「紅玉紅茶草莓大福」，紅玉紅茶製作成的卡士達，搭配草莓玫瑰果醬，紅茶濃郁茶香及草莓玫瑰果醬的香甜，搭配酸酸甜甜的新鮮草莓，是目前人氣NO.1。「包種茶草莓大福」，木柵貓空種植清香的文山包種茶搭上新鮮草莓，酸甜中的茶滋味令人一嚐難忘。「原味草莓大福」，Q彈麻糬皮包裏著香草卡士達及新鮮草莓，是基本款的大福，卻是小朋友的最愛。「紅豆草莓大福」，Q彈麻糬皮包入低糖紅豆餡、新鮮草莓，紅通通的喜氣是全家人迎新年必嚐的開運甜點。