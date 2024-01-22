《金融》央行罕見評論FED理事 鷹派Waller聲勢直逼三巨頭

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【時報記者任珮云台北報導】央行罕見評論FED理事，但今年以來，美元匯價升勢再起，新台幣一度回測31.8元支撐，竟和這位理事有關。央行在臉書以「Fed觀察員的分享：Fed理事Christopher Waller扮演Fed政策風向球的理由」為題，介紹這位對全球金融市場有巨大影響力的理事。央行稱：Waller一戰成名、聲勢直逼Fed三巨頭、是當前Fed內部的鷹派代表人物。

深受外界矚目的Fed理事華勒（Christopher Waller）表示，由於美國經濟表現不錯，而通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前快速降息。這導致市場預期今年3月Fed降息機率由前一日的接近80%，大降至63.3%。也因此，上周美元指數一度衝高，造成亞幣貶壓加重。以下截取自央行臉書，看央行如何介紹這位FED的風雲人物。

「今天身兼17年Fed觀察員經驗的小編很高興有這個機會跟大家分享Waller的學經歷、Waller一戰成名，以及為何市場這麼看重Waller談話的理由，以及Waller對美國經濟及貨幣政策的最新看法。

Waller於1985年取得Washington State University經濟學博士，之後從事教職等民間工作，2009年6月至2020年12月他擔任St. Louis Fed的研究部門主管，後於2020年12月經參議院投票通過擔任Fed理事(任期至2030年1月30日)。

目前Waller擔任Fed理事職位，但是其談話及政策立場受到鎂光燈的青睞，甚至直逼Fed三巨頭—Fed主席Jerome Powell、Fed首席副主席Philip Jefferson以及New York Fed總裁John Williams。主要的緣由來自2022年5至8月的焦點論戰。

當時美國經濟受到史上最大財政紓困方案以及超寬鬆貨幣政策的支持，加上全球供應鏈出現瓶頸，導致美國通膨創下40多年來的高點，Fed為抑制高通膨陸續啟動升息及縮表，各界對未來美國經濟及通膨的走向看法分歧。

當時IMF前首席經濟學家Olivier Blanchard、哈佛大學教授Alex Domash以及美國前財政部長Lawrence Summers三人(外界簡稱其為B.D.S陣營)認為，歷史經驗顯示，Fed為打擊高通膨，必須大幅緊縮貨幣政策。另觀察貝弗里奇曲線，隨著美國職缺率下降，美國失業率將升逾6%(美國經濟經濟出現硬著陸)，才能使美國通膨回到政策目標2%。

而Waller及Fed資深研究人員Andrew Figura(簡稱Waller陣營)則持不同看法，他們認為，當前美國勞動市場緊俏，職缺率及失業率處於貝佛里奇曲線左上方位置。倘若未出現大量裁員，隨著美國職缺數下降，失業率僅會微幅上揚，因此，美國經濟仍有可能出現軟著陸。B.D.S陣營及Waller陣營在3個月內進行精采的論戰，雙方合計發表數篇報告，讓小編與外界吃瓜群眾(不對，應該是華爾街人士)看得眼花撩亂。

美國貝佛里奇曲線在2020年3月及4月大幅度向右移動，之後逐漸往左上方移動。有趣的是，在2022年3月Fed啟動升息後，美國貝佛里奇曲線職缺率呈現下降(由2022年3月7.4%降至2023年11月之5.3%)，但是美國失業率由2022年3月3.8%下降至3.7%。美國貝佛里奇曲線顯示，Waller陣營略占上風。另外，Blanchard亦曾於2023年5月在Brookings研討會會中亦坦承，目前美國經濟情勢似乎較支持Waller之看法。甚至Fed前經濟統計部門主管及現任Bloomberg經濟之美國經濟主管David Wilcox統計，截至2023年9月，如果以每月的職缺率及失業率觀察，看法較精準的一方得一分，目前Waller陣營以17比0遙遙領先B.D.S陣營(小編加碼，截至2023年11月Waller陣營領先B.D.S陣營幅度擴大至19比0)。

以上大家應該可以知道Waller的硬底子實力，還有為什麼他的言論會備受外界矚目，尤其是有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報首席財經記者Nick Timiraos，當Waller發表談話或演說，多會特別撰寫相關報導，由此可見一斑。

最後，小編幫大家彙整Waller對美國經濟及貨幣政策的最新看法。首先，以Fed觀察員角度而言，Waller貨幣政策較偏鷹派，而且是當前Fed內部的鷹派代表人物。第二，他認為本次美國經濟可能達成軟著陸，意即美國勞動市場雖放緩，但失業率不會大幅上揚；惟當美國職缺率低於4.5%時(目前為5.3%)，失業率將開始明顯攀升。第三、勞動市場為重中之重，因為目前美國通膨雖然較2022年高點明顯放緩，主要反映核心商品通膨下降，未來通膨走勢很大一部分取決於住宅通膨及核心服務(不含住宅通膨)走勢，尤其後者與勞動市場密切相關。第四、倘若美國通膨沒有再上揚，本年Fed降息是適當的(按上年12月FOMC經濟估測本年可能降息3碼)，未來降息時點及幅度均取決於經濟數據。」