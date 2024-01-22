《商情》期金續揚；期銅自六周低點反彈；原油轉跌；BDI大漲近11%

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時報-商情早報

1.美元走跌，上周五紐約期金續揚。

2.LME:01/19期銅收8351.00美元/公噸，漲41.00美元。

3.NYMEX:2月輕質原油跌0.67美元，每桶為73.41美元。

4.西德州原油下跌0.63美元，每桶為73.69美元。

5.01/19BDI運費指數為1503.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.50美分。

7.NYCE:3月棉花漲1.44美分，每磅為83.95美分。

8.CBOT:3月黃豆粉跌4.80美元，每公噸為356.50美元。

9.01/19TRJ-CRB下跌0.08，為265.38。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸133.96美元，漲0.33美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走跌，上周五紐約期金續揚；受惠於美元指數跌至0.87%，增加投資人以美元計價的黃金吸引力更加便宜，令金價微揚，但由於美國聯準會(Fed)官員發表言論，削弱降息的樂觀情緒，要看到更多的通膨數據，才可使Fed往更好的決定利率的方向；終場收盤報價，2月黃金漲7.70美元，報2029.30美元；3月白銀跌0.10美元；4月白金跌5.00美元；3月鈀金漲4.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存下降，期銅自六周低點反彈；因倫敦金屬交易所(LME)數據顯示，在新的倉單取消後，LME註冊倉庫中的有倉單銅庫存降至四個月以來的新低，庫存較低，加上，更廣泛的風險市場，部分金屬都出現了一些短期買入信號，致倫敦(LME)銅價自6周低點反彈上揚。終場上周五指標期銅上漲41美元；期錫下跌59美元；期鎳下跌120美元；期鋅下跌0.5美元；期鋁上漲2.5美元；期鉛上漲29美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-經濟前景不明，上周五歐美原油期貨轉跌，儘管中東緊張局勢和石油產量中斷的影響，提振油價盤中大幅走高，不過在市場對中國和全球經濟前景不明的擔憂，可能進一步抑制需求，亦打壓油價逆轉了早盤的漲幅，終場收低，美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.67美元，報73.41美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.54美元，報78.56美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-交易活躍，上周五BDI指數大漲近11%；因預期中國惡劣天氣將影響運力周轉，且鋼鐵製造商在節前的一系列補貨，使市場看漲情緒升溫，加上隨著貨盤持續消耗運力，南美市場活躍度上升，令終場波羅的海乾散貨BDI指數大漲近11%；其中最新報價BDI指數上漲146點，收1503點，漲幅10.8%；BCI指數上漲391點，收2244點，漲幅21.1%；BPI指數上漲58點，收作1550點，漲幅3.9%；BSI指數上漲1點，收作1030點，漲幅0.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-需求前景樂觀，上周五上海天膠期貨連2漲；據了解，電動車製造商比亞迪今年將在印尼建設產能為15萬輛汽車的工廠，因此儘管部分歐洲車廠的關閉可能會對出貨量產生延遲的溢出效應，但需求面的樂觀預期有望提振輪胎需求前景，終場上海天膠期貨呈連續2個交易日上漲；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.5%，報每公斤271.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨跌0.2%，報每公斤154.30美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.1%，收於每噸13875元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米和小麥上漲，而大豆在盤中上漲後收低，因空頭回補和美國出口需求轉強，本月迄今，大豆價格已下跌 6.5%，而玉米和小麥價格均下跌約 5.5%，因最大大豆生產國巴西的降雨和高於預期的美國庫存改善了供應前景打壓，終場3月小麥漲7.75美分，3月玉米漲1.5美分，3月大豆跌0.25美分，3月黃豆油跌0.72美分，3月黃豆粉跌4.8美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-出口量堅挺，上周五ICE棉花期貨漲逾1%，受惠於美國農業部(USDA)的每周銷售數據顯示，進一步證明美棉出口量強勁，並創新高，令期棉漲至兩個半月以來最高水平；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲1.75%，報每磅89.351美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲0.63%，報每公噸15855人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國需求擔憂，鐵礦石跌逾3%；因數據顯示，主要消費國中國4月份消費者物價指數漲幅為兩年多來新低，工廠通貨緊縮加劇，表明中國在解除COVID疫情管控後，經濟復甦未如預期，可能需要更多刺激措施來提振疲軟的經濟內需，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.33%，報每噸94.17美元；62%鐵礦石近月跌3.05%，報每噸103.08美元。(呂方維整理)(商品行情網)