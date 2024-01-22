新光銀行獲資訊安全管理系統驗證

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新光金控子公司新光銀行自取得資訊安全管理系統國際認證以來，持續不斷投入資安資源推動並自我要求與改善，於去年11月22日經由英國標準協會（BSI）稽核驗證，再度通過轉版至最新的ISO 27001：2022版資訊安全管理系統，於日前假新光銀行總行新光信義金融大樓進行頒證典禮，由新光銀行總經理李正國接受BSI東北亞區營運長謝君豪頒發證書。

近年來金管會自發展行動方案1.0起至2.0再再傳達出對資安管理強度的要求訊息，新光銀行透過導入了ISO 27001資訊安全管理制度，每年持續循環自我檢視及改善，落實客戶與交易資料的安全，提升企業安全及穩固永續經營競爭力，各項資訊安全工作皆為永無止盡的責任，以「資安做到安心，讓客戶放心」為導向的資安策略，確保及持續提升資訊安全，提供客戶安全友善的專業金融服務環境，落實主管機關資安行動方案2.0相關要求。

同時秉持確保「數位金融服務的安全性」，致力為客戶提供全方位的金融服務，確保資料、系統、設備各項資訊資產之機密性、完整性及可用性，強化資訊系統作業安全管理機制，以達到兼顧安全與便利不中斷的金融服務。

ISO 27001認證是新光銀行對客戶的一項承諾，表明新光銀行不僅關注金融服務之創新、發展與效率，同時將資訊安全放在首位，確保企業及客戶所交付金融服務責任完全落實；新光銀行表示將繼續不斷努力，保持對最高資訊安全標準的遵從，以確保客戶信任和滿意度。