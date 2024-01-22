前往主要內容
工商時報LOGO

新光銀行獲資訊安全管理系統驗證

  • 工商時報 郭亞欣
新光銀行成為全台民營第一家通過ISO 27001:2022新版資安驗證的金融業者，由新光銀行總經理李正國（右）接受BSI營運長謝君豪（左）頒發證書。圖／新光銀行提供
新光銀行成為全台民營第一家通過ISO 27001:2022新版資安驗證的金融業者，由新光銀行總經理李正國（右）接受BSI營運長謝君豪（左）頒發證書。圖／新光銀行提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光金控子公司新光銀行自取得資訊安全管理系統國際認證以來，持續不斷投入資安資源推動並自我要求與改善，於去年11月22日經由英國標準協會（BSI）稽核驗證，再度通過轉版至最新的ISO 27001：2022版資訊安全管理系統，於日前假新光銀行總行新光信義金融大樓進行頒證典禮，由新光銀行總經理李正國接受BSI東北亞區營運長謝君豪頒發證書。

近年來金管會自發展行動方案1.0起至2.0再再傳達出對資安管理強度的要求訊息，新光銀行透過導入了ISO 27001資訊安全管理制度，每年持續循環自我檢視及改善，落實客戶與交易資料的安全，提升企業安全及穩固永續經營競爭力，各項資訊安全工作皆為永無止盡的責任，以「資安做到安心，讓客戶放心」為導向的資安策略，確保及持續提升資訊安全，提供客戶安全友善的專業金融服務環境，落實主管機關資安行動方案2.0相關要求。

同時秉持確保「數位金融服務的安全性」，致力為客戶提供全方位的金融服務，確保資料、系統、設備各項資訊資產之機密性、完整性及可用性，強化資訊系統作業安全管理機制，以達到兼顧安全與便利不中斷的金融服務。

ISO 27001認證是新光銀行對客戶的一項承諾，表明新光銀行不僅關注金融服務之創新、發展與效率，同時將資訊安全放在首位，確保企業及客戶所交付金融服務責任完全落實；新光銀行表示將繼續不斷努力，保持對最高資訊安全標準的遵從，以確保客戶信任和滿意度。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 這項補貼本月開始至6月底 40歲粉領族每月領到7,900元 金額最高上看5.5萬

  2. 選後不演了！缺電漲價概念股超夯「誰是下個華城？」

  3. 面板雙虎有轉機？法人為何大買群創

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。