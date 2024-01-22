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《金融》國泰金 1月景氣展望、股市看法樂觀

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【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)公布1月國民經濟信心調查結果，調查顯示，本月民眾景氣展望樂觀指數上揚，消費意願同步轉佳，股市方面，國際股市攀高，股市樂觀情緒呈現持續走揚。

國泰金本月調查指出，民眾景氣現況樂觀指數由上月-3上升至4.7，展望樂觀指數則由上月3.6走揚至9.8，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別由上月8.9、-12.7升至12.2及-8.7。房屋買賣意願方面，買房意願指數由上月-46.7小升至-45.5，賣房意願則下滑至-11.5。

對於今年台灣經濟成長率看法，主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35％，2024年通貨膨脹率1.64％。調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.61％，42％的民眾認為2024年經濟成長率會在3％以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.20％，54％的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2％。顯示相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

調查期間市場對主要央行貨幣政策看法轉變為偏鴿，國際股市震盪偏升。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚，由上月16.1上升至16.6，風險偏好指數由上月13.9上升至16.2。

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