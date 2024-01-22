嘉義市阿里山林業村BOT案 公開招商

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農業部林業及自然保育署21日指出，阿里山林業鐵路及文化資產管理處「嘉義市阿里山林業村新建營運移轉案」即將公開招商。1月24日於台北福華大飯店舉辦首場招商說明會，並訂2月16日於嘉義兆品酒店辦理第二場招商說明會及阿里山林業村現地參訪。透過此促參案營造富含教育、休閒、創意產業等多元複合之藝文特區，進一步結合林業城市文化故事，重塑並提升歷史文化價值，成為雲嘉南藝文重心。

阿里山林業村是近年少見的林業產業文化指標型BOT案，位處嘉義市區且土地空間遼闊，面積約7.27公頃。鄰近嘉義火車站及林鐵北門車站，為嘉義市打造「雲嘉南藝文休憩中心」之重要標的。規劃方向多元，周邊環境發展迅速、配套完整，如檜意森活村、北門驛、嘉義車庫園區、嘉義獄政博物館、嘉義文創園區（舊嘉義酒廠）、市立美術館等，各亮點經軸帶串聯，與區域發展相互加乘，未來將與嘉義地區其他新興觀光遊憩區共同帶動發展，兼具地區藝文發展火車頭的角色，創造藝文城市新風貌。

林業保育署表示，該案投資開發所建構的旗艦型設施中，將以農林園藝產品、木製品、紀念品、書籍及其他與林業文化相關產品為主的林業產品展售中心為主軸，包含國際4~5星級450房飯店住宿設施、購物商場、多元餐飲、會議中心、演藝廳、最大化的戶外空間與綠地、停車場、公共藝術如森林之歌等。透過民間投資、企劃與經營能力，藉專業團隊投入，簽訂35年期的投資契約，以上看50億元的投資金額，提高區塊效能，演繹當代林業城市文化故事，並強化公共建設之內涵、服務性及公益性。