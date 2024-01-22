龍年生肖套幣超火熱 台銀總行重現排隊盛況

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中央銀行發行的龍年生肖套幣臨櫃銷售今天開跑，由於龍的寓意吉祥，是國人最喜愛的生肖，台灣銀行總行睽違數年，再現排隊盛況，清晨4時便陸續有排隊人潮。

中央銀行一年一度的生肖套幣開賣，今年是台灣民眾最愛的龍年，套幣銷售狀況出乎意料火熱。「網路預購」配售的4.5萬套，1月8日上午10時起開跑，開賣僅3小時便宣告完售；「臨櫃銷售」同樣配售4.5萬套，1月22日起開放於台銀臨櫃購買，不少民眾今天起了個大早，甚至清晨就出門排隊。

記者現場觀察位於台北市中正區重慶南路的台灣銀行總行銷售情況，早上9時開賣，8時45分左右，排隊人潮已經圍繞台銀外圍大半圈，快要排到博愛路，排隊人數超過150人。

搶得頭香的李先生表示，他清晨4時就來排隊，從汐止來到這裡，就是想要買到龍年套幣。

另位民眾則表示，雖然知道這幾年開放網路預購，但是網路也不好買，網速容易「卡卡」，因此他今天起了大早，4時多就出門。

台灣銀行董事長呂桔誠相當看重龍年套幣銷售情況，一大早來現場坐鎮，巡視動線是否流暢、人員準備是否充足；他表示，因應龍年套幣熱銷，相較於前幾年臨櫃開約2個櫃台，今年加開至4個，希望讓購買流程更順暢。

呂桔誠表示，扣除網路預購繳款，此處配售了998套供臨櫃購買，預估中午前就可以銷售完畢。

央行每年都會發售生肖套幣，近幾年買氣轉淡，早年需要漏夜排隊的情形不復見，不過今年適逢龍年，激起民眾的購買欲望，眼見買氣火熱，央行及台銀均加強備戰，央行發行局局長鄧延達一早也前往台銀總行，視察套幣銷售情況。