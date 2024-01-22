衛福部發布修正《通訊診察治療辦法》

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為提升民眾醫療近便性，守護民眾健康資訊安全，以及因應新冠疫情過後未來醫療新常態發展，衛福部22日發布修正《通訊診察治療辦法》，在搭配中央健康保險署計畫及經地方政府衛生局審查核准把關下，擴大特殊情形病人適用範圍、放寬開立處方箋、增加得以通訊方式提供的醫療服務項目，並同時強化資通安全規範，預估受惠民眾可達到247萬人。

衛福部指出，本次修正重點如下：

一、新增5種特殊情形，包含「慢性病照護計畫收案病人」、「疾病末期照護」、「矯正機關收容照護」、「行動不便照護」及「災害、傳染病或其他重大變故照護」。

二、有條件開放醫師以通訊方式提供醫療服務得以開立處方，以提供更完整的醫療服務。

三、增加醫師得透過通訊方式提供之醫療服務項目，包含醫療諮詢、會診、精神科心理治療，以及開立檢查、檢驗單等。

四、規範當醫師評估病患情況不適合以通訊提供醫療服務時，可不施行，並建議病人以其他適當方式就醫，以確保病人安全。

五、強化通訊診療資通訊技術或設備之資通安全規範。

衛福部表示，辦法施行日期訂於今年7月1日，在辦法發布施行前，將積極對於虛擬健保卡、電子處方箋、藥品交付、全民健康保險相關計畫及資安驗證標準公告等措施，做更完善、詳實的規劃及準備，並與相關團體密切合作，確保辦法上路後通訊診療得以順利執行。