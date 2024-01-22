貝萊德投信送件申請募集指數型基金

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台灣投資人瘋買ETF讓外資法人瞠目結舌，更不得不正視台灣被動式投資流行風潮，在新加坡大華銀投信、野村投信募集ETF之後，貝萊德投信也向主管機關申請募集0~3月美國公債指數型基金，但該指數型基金仍屬於共同基金，並不會在集中交易市場交易。

台灣ETF有多熱，數字會說話。根據投信投顧公會資料、碁石智庫統計顯示，2023年底台灣境內外基金總規模高達10.6兆台幣，續創歷史新高，較2022年成長2.3兆台幣，年成長率高達27.3％。其中境內基金市場規模增加了1.9兆來到6.7兆元，較2022年增胖近40％；境外基金規模雖上升至3.8兆，但只較2022年成長3,855億元，年成長率為11.2％。

而且就資金流向來看，投資人喜愛被動式投資的ETF遠遠勝過主動式基金，依資料顯示，資金淨流入境內基金的金額為1兆1505億元，其中只有246億元是流入主動式基金，換言之，流入ETF金額是主動式基金的45.77倍。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，債券型ETF為2023年最熱門的ETF選擇，主動型基金縱然有部份基金的績效表現不俗，但相比之下卻顯得有些冷落。目前發行ETF的16家投信中只有2家是外資投信，其餘14家都是本土投信。隨著投資大眾偏好ETF產品，外資投信也開始佈局相關的產品線。例如大華銀投信在2022年5月首推元宇宙科技與服務ETF及2022年11月推台灣優選股利高填息30 ETF，雖然第一檔ETF在隔年後下市，第二檔ETF剛開始募集時也不到2億台幣，不過在去（2023）年底已衝到近百億規模。

緊接著野村投信也在2023年10月募集首檔ETF─台灣科技50。而全世界ETF最大基金公司貝萊德旗下的貝萊德投信在去年底送件申請0~3月美國公債指數型基金，唯該指數基金仍屬共同基金，是直接投資0-3月美國公債指數成份債券，以追蹤0-3月美國公債指數。

貝萊德投信送件申請指數型基金，雖不是一檔ETF，但在市場上仍引起熱議。陳如鈊表示，另金管會正研議在今年開放主動式ETF，未來台灣的ETF市場將進入百家爭鳴的時代，投資人將有更多元的選擇。