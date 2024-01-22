手腳冰冷凍未條 4營養素促循環

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【中國時報 林周義】1/20(六)是24節氣中的「大寒」，象徵一年的結束。在大寒以後，今起寒流來襲，持續冷到25日。面對冬天常見的手腳冰冷問題，營養師提醒民眾，可補充鐵、鎂、B群及維生素E，亦可透過喝熱茶、戴手套、泡熱水澡，讓身體暖起來。

好食課營養師張宜臻表示，手腳冰冷有8大原因。天冷時，身體保護機制啟動，會將血液集中於重要臟器，維持體溫，導致四肢分到較少熱量。除了氣溫降低，包含抽菸、壓力大、貧血、甲狀腺功能低下、心血管疾病、糖尿病，以及雷諾氏症、狼瘡等特殊疾病，都可能導致手腳冰冷。

手腳冰冷與血液循環有很大的關係，張宜臻建議，飲食上可補充鐵、鎂、B群、維生素E。其中，鐵可幫助血紅素的合成，預防貧血，促進氧氣運輸至四肢，可多吃豬肝、豬血、蛤蜊補充。若為素食者，則可食用紅莧菜、黑豆、紅豆及干絲。

充足的鎂可幫助肌肉放鬆，提高四肢血流量，促進血液循環。張宜臻表示，要補充鎂，可多吃堅果種子，如南瓜籽、杏仁、腰果及深綠色蔬菜。另85％以上的黑巧克力也含有豐富的鎂，想透過小零嘴補充鎂，也可考慮黑巧克力。

張宜臻也指出，B群可幫助維持生理機能，其中的B1、B2、B3可幫助新陳代謝，B3有助於血管擴張，而維生素B12與造血有關。因此，日常生活中，可多吃未精製的全穀食材、雞胸、瘦肉、鮭魚及補充B群。

至於維生素E，則具有抗氧化的作用，能清除自由基，保護血管內皮細胞，維護心血管健康。張宜臻表示，葵瓜子、花生、黃豆、雞蛋都是不錯的維生素E來源。除了飲食，她也建議民眾每周至少運動150分鐘、每日喝足每公斤體重30毫升的水，並做好保暖措施，可喝熱薑茶、戴手套、泡熱水澡、戒菸，以改善手腳冰冷問題。